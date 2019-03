Sydjylland er afgørende for Nye Borgerlige

Partiets formand Pernille Vermund udfordrer Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl på hans hjemmebane for at vise mod og tiltrække flere vælgere på landsplan, mener valgforsker.

Selv om Dansk Folkeparti står dårligere end længe i meningsmålingerne, så er Syd- og Sønderjylland Kristian Thulesen Dahl-territorium. Dansk Folkepartis formand bor i Thyregod, og siden han for første gang stillede op til Folketinget – dengang i 1989 for Fremskridtspartiet i Give- og Horsens-kredsene – er han stillet op her i landsdelen.

Læg dertil, at Dansk Folkeparti ved det seneste folketingsvalg i 2015 blev det største parti i Sydjyllands Storkreds med 28,4 procent af stemmerne. Og Kristian Thulesen Dahl blev valgets suveræne topscorer målt på antallet af personlige stemmer. Godt 57.000 personlige stemmer fik han. Omkring 15.000 flere end valgets næststørste stemmesluger – Helle Thorning-Schmidt.

Alligevel meldte Nye Borgerliges formand Pernille Vermund sidste år ud, at hun også stiller op i Sydjyllands Storkreds. Eller faktisk netop derfor. Det mener valgforsker Johannes Andersen fra Aalborg Universitet.

Hun er ikke bange

- Når hun stiller op i samme område som Kristian Thulesen Dahl, viser hun, at hun ikke er bange for ham og tør tage den direkte konfrontation. Og hun gør det nok også for at drille Dansk Folkeparti. Det giver opmærksomhed, siger Johannes Andersen.

Jeg har haft det sådan, at jeg som formand kunne tillade mig at stille op hvor som helst i landet. Pernille Vermund, formand, Nye Borgerlige

Nye Borgerliges formand afviser selv, at hendes opstilling i Syd- og Sønderjylland er spundet om en drillepind. Det handler i stedet primært om, at hun har kunnet mærke en grundlæggende borgerlig stemning krydret med stærke danske værdier og dansk kultur, når hun har bevæget sig rundt i Syd- og Sønderjylland.

I løvens hule

- Når du spørger, hvorfor jeg ikke stiller op i Nordsjælland, så er det fordi, vi har en stærk kandidat der i forvejen. Vores lokale kandidater skal helst stille op i de områder, hvor de er stærke og har deres base. Og jeg har haft det sådan, at jeg som formand kunne tillade mig at stille op hvor som helst i landet, siger Pernille Vermund.

- Men hvor meget betyder det for dit valg af Sydjyllands Storkreds, at Kristian Thulesen Dahl også stiller op her?

- I begyndelsen var der en del i vores parti, der tænkte, at det trak ned. Og jeg har jo bevæget mig ind i løvens hule. Jeg er på alle måder underdog. Hvis jeg havde været en forsigtigper, så havde jeg ladet være. Men det er ikke et mål at slå Thulesen Dahl, konstaterer Nye Borgerliges formand.

- Jeg fik folk internt i vores parti overbevist om, at det ville give mulighed for en række gode debatter. Og det vigtigste er, at vi får fortalt bredt, hvad Nye Borgerlige står for, uddyber hun.

Den store test

Og netop dét står helt centralt i Pernille Vermunds analyse af, at Sydjyllands Storkreds er det rette sted for hende at stille op til folketingsvalget, vurderer Johannes Andersen, der ser debatten på Folkehjem i Aabenraa torsdag eftermiddag som den første store test af den indbyrdes form hos Pernille Vermund og Kristian Thulesen Dahl.

- Det er signalværdi ikke kun i forhold til vælgerne i Syd- og Sønderjylland, men i forhold til vælgerne i hele Danmark. Hvis Vermund viser sig at være skrappere til at tage den direkte konfrontation end Thulesen Dahl, og hun fornemmer, at hun har ”fat” i ham, så kan hun bruge det videre i valgkampen. Og hun kan få færten af, at hun kan tryne ham i landsdækkende debatter, siger valgforskeren.

Vælgerne

Og så er der lige det med vælgerne. For med Dansk Folkepartis gode valg i Syd- og Sønderjylland for fire år siden er det nærliggende at tænke, at Nye Borgerlige kan hente nogle af de vælgere over til sig ved det kommende folketingsvalg. Men det er ikke oplagt, at det kommer til at ske, understreger Johannes Andersen.

- Kristian Thulesen Dahl er så godt et kort, at han kan forsvare sine vælgere. Og hvis nogle vælgere viser sig at være blevet trætte af Dansk Folkeparti, så bliver det højst sandsynligt Socialdemokratiet, de i stedet går til, tror han.

Det er endnu ikke lykkedes at få en kommentar fra Kristian Thulesen Dahl.

