Få overblikket over mandaterne: Magtdemonstration af Venstre

Syd- og Sønderjylland er gået fra at være gul til igen at være blå. Venstre har generobret magten i 11 af 15 kredse.

Så er stemmetallene gjort op i Sydjyllands Storkreds og Horsens og Hedensted kommuner i Østjyllands Storkreds.

Her har Venstre generobret flertallet i 11 af de 15 kredse. I Esbjerg By, Haderslev, Sønderborg og Fredericia er der rødt flertal med Socialdemokratiet i spidsen.

Sådan fordeler mandaterne sig

Venstre får seks mandater i Folketinget - det er ét mere end ved seneste valg i 2015. Socialdemokratiet får seks mandater, det er ligeledes ét mere end senest.

Radikale Venstre får ved dette valg ét mandat, og det samme gør Enhedslisten - det gjorde partierne også ved valget i 2015.

DF bliver til gengæld halveret og går fra seks til tre mandater. Det gør Liberal Alliance også - partiet går fra to mandater til ét.

Nye Borgerlige får ét mandat i Folketingsvalget.

Det lykkedes også for både SF og Det Konservative Folkeparti at få hver et mandat modsat 2015, hvor partierne ikke opnåede stemmer nok til en plads i Folketinget.

Herunder får du TV SYDs politiske reporter Kaj Højgaards lynanalyse af valget i Sydjylland.

Venstre - seks mandater

Det så lyst ud allerede inden solen gik ned, og det gør det stadig nu, hvor det er blevet mørkt og alle stemmer er talt op. Venstre er valgets helt store vinder. Efter et forår, hvor det til tider har sejlet i det største regeringsbærende parti, har statsministeren og de lokale kandidater formået at fravriste Dansk Folkeparti sit greb om den gule Danmark. Farven er forvandlet til blå. Venstre er blevet det største parti i Sydjyllands Storkreds. Partiet får seks kredsmandater – det er en fremgang på ét mandat.

Socialdemokratiet - seks mandater

Socialdemokratiet har fået et flot valg i Sydjyllands Storkreds. Partiet er gået frem med 2,6 procentpoint til 26,1 procent af stemmerne. Det giver partiet seks mandater.

Dansk Folkeparti - tre mandater

Dansk Folkeparti er nu storkredsens tredjestørste parti. Men selvom partimedlemmerne helt sikkert ikke vil bruge de ord, må partiet siges at være valgets største taber. Det var nok de færreste DF’ere, der havde turdet håbe på en gentagelse af kraftpræstationen fra 2015. Men at partiet skulle blive mere end halveret og gå fra seks til tre mandater, var det nok de færreste der havde set komme. Ikke desto mindre er det det, der er sket. DF er gået fra 28,4 procent af stemmerne sidste gang til 12,5 procent denne gang.

Radikale Venstre - et mandat

De Radikale er gået frem til 5,9 procent af stemmerne og er nu Syd- og Sønderjyllands fjerdestørste parti. Lotte Rod er med statsgaranti genvalgt, men partiet går akkurat glip af mandat nummer to.

SF - et mandat

Ligesom De Radikale har SF fået et flot valg. 5,1 procent af stemmerne blev det til – en fremgang på 2,3 procentpoint. Det giver dem et mandat i folketinget.

Konservative - et mandat

Det Konservative Folkeparti har igen en sydjyde på Borgen. 5,1 procent af stemmerne er nok til et kredsmandat. ”Skohandlerens søn fra Vejle”, Niels Flemming Hansen (søn af forhenværende trafikminister Flemming Hansen), er nu – med mindre, der i næste uge vil være to torsdage - medlem af Folketinget.

Nye Borgerlige - et mandat

Nye Borgerlige er gået fra et projekt til et parti i landets parlament. Frontkvinden Pernille Vermund valgte at stille op i Sydjyllands Storkreds og tage den direkte duel med Kristian Thulesen Dahl. Det gav pote. Partiet fik 4,1 procent af stemmerne her hos os, og formanden er altså nu folketingsmedlem på et tillægsmandat.

Enhedslisten - et mandat

Enhedslisten går frem på landsplan men tilbage her med et enkelt procentpoint. Henning Hyllested holder dermed med al sandsynlighed fast i sit mandat.

Liberal Alliance - et mandat

Liberal Alliance…. For Søren da, den var tæt på. Partiet havde to mandater, det lå til at miste det hele, og formanden røg ud. Men lige på målstregen tilfaldt et tillægsmandat Sydjyllands Storkreds. Spørgsmålet er nu, om det bliver folketingsmedlem Henrik Dahl eller spidskandidat i kredsen, Steen Holm Iversen, der får pladsen.

Kristendemokraterne - ingen mandater

Kristendemokraterne kommer ikke til at glemme denne aften lige foreløbig. Og den bliver ikke husket for det gode. Tidligt på aftenen lå partiet over spærregrænsen. Senere blev liden sat til, at Kristian Andersen i Vestjyllands Storkreds kunne trække et kredsmandat og dermed hive Marianne Karlsmose her fra Sydjyllands Storkreds med i Folketinget. Intet af det lykkedes. Kristendemokraterne har fortsat ikke opnået valg til Folketinget siden 2001.

Stram Kurs og Partiet Klaus Riskær Pedersen - ingen mandater

Det blev ikke til valg til Stram Kurs og Carsten Normann Munk. Heller ikke Alternativet eller Partiet Klaus Riskær Pedersen kan prale af en syd- og sønderjyde i Folketinget.