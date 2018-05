Sydjylland får millioner til læge- og sundhedshuse

Fire kommuner i Sydjylland får hver en stor pose penge fra Sundheds- og Ældreministeriet. Topscorer er Fredericia med knap 20 millioner kroner.

Patienter i Fredericia, der gerne vil have lidt kortere afstand til behandling, kan nu se frem til, at kommunen får lige knap 20 millioner kroner, som skal være med til at finansiere et nyt sundhedshus.

Pengene kommer fra en pulje på 200 millioner kroner, som ministeriet fordeler til både eksisterende og nye behandlingstilbud i kommunerne.

Udover Fredericia, får Kolding, Aabenraa og Tønder også glæde af en pose penge.

- Det er jo ikke meningen, at en ældre patient med KOL skal ud på lang og besværlig tur til et sygehus, hvis behandlingen kan foregå på et lokalt sundhedshus, siger sundhedsminister EllenTrane Nørby i en pressemeddelelse.

Pengene er første uddeling af i alt 800 millioner kroner, som regeringen af afsat over de kommende fire år.

Sådan bliver pengene fordelt Fredericia: 19.980.000 til etablering af nyt sundhedshus.



Kolding: 9.984.000 til opførelse af en ny lægehusbygning i Christiansfeld.



Aabenraa: 6.680.000 til finansiering af første år af sundhedshus i Aabenraa by.



Tønder: 5.145.000 til finansiering af første år af bl.a. akutfunktioner



Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

