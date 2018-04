Sydjysk energiselskab leverer overskud

SE-koncernen leverer for andet år i træk sorte tal på bundlinjen efter flere år med underskud.

Energi- og teleselskabet SE kan fremvise et pænt regnskab for 2017. Koncernen omsatte i 2017 for 3,7 milliarder kroner, og på bundlinjen stod et plus på 373 millioner kroner før skat.

- Vi forholder os ydmygt til det fortsat udfordrede telemarked. SE er meget langt fremme med investeringer for udrulning af fiber i Nord- og Sydjylland, og lønsomheden på vores fiberinfrastruktur er nu i stand til at betale både afskrivninger og nye investeringer i fremtiden, skriver administrerende direktør Niels Duedahl i en pressemeddelelse.

Det er selskabets andet regnskab i træk med sorte tal på bundlinjen. Overskuddet fra 2017 ligger 158 millioner kroner over SEs egne forventninger.

