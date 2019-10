New York, London, Cape Town og...Horsens: Sydjysk gadekunst i fint selskab

Horsens er den eneste by i Danmark, hvor en kunstner er blevet inviteret til at bidrage til en ny international street art-kampagne, der skal øge opmærksomheden på AIDS.

Det er formentlig sjældent, at Horsens nævnes i samme åndedræt som storbyerne New York, London, Berlin og Cape Town.

Men den sydjyske by er kommet i det fine selskab, fordi Bogdan Scutaru bor i byen. Han har lavet street art i 15 år, og han er en af de kunstnere, som har lavet et værk i forbindelse med kampagnen "PAINT (RED) SAVE LIVES".

Den nye internationale street art-kampagne skal sætte fokus på AIDS. Det er organisationen (RED), der står bag kampagnen, hvor street art-kunstnere fra hele verdenen er blevet inviteret til at lave værker, som skal skabe opmærksomhed omkring sygdommen.

Bogdan Scutarus værket er blevet opført i Rådhusparken i Horsens, ligesom der altså også står værker af andre kunstnere i en række storbyer rundt om i verden:

- Der er en god liste af folk, hvor nogle også er kendte i hele verdenen, og det var noget, jeg synes var interessant, siger Bogdan Scutaru til TV SYD.

Bogdan Scutaru er fra Rumænien, men han har boet i Horsens i 10 år. Foto: Pernille Leftes

Fra mor til barn

- Jeg synes, at det er interessant, hvordan sygdommen bliver overført fra en mor til et barn. Bogdan Scutaru, street art-kunstner

Det har taget street art-kunstneren fra Horsens fire dage at lave værket, som forestiller en kvinde og en baby. Det tog ikke Bogdan Scutaru særlig lang tid at finde ud af, hvilket emne han ville sætte fokus på med sit værk:

- Jeg synes, at det er interessant, hvordan sygdommen kan blive overført fra en mor til et barn, fordi det virker til, at man skal bøde for sin fars synder, og hvis vi kan stoppe det, så vil det være fantastisk.

Hvad er AIDS? Aids er en diagnose, man får, hvis man som hiv-smittet rammes af en række bestemte infektioner og kræftformer. Det er sygdomme, der ikke kan udvikle sig hos mennesker med et sundt immunforsvar, men for hiv-smittede kan de være meget alvorlige. Kilde: AIDS-Fondet

Optakt til konference

Street art-kampagnen løber over tre uger op til, at organisationen The Global Fund, der arbejder for at udrydde AIDS, malaria og tuberkulose, holder en konference i Lyon d. 9.-10. oktober.

- Hvis en af tingene, der kan hjælpe, er bevidsthed, hvorfor så ikke gøre det? Bogdan Scutaru, street art-kunstner

Selvom Bogdan Scutaru ikke selv har haft AIDS tæt inde på livet, så vil han gerne være med til at råbe op:

- Som med alle andre udfordringer der kan løses, hvis en af tingene, der kan hjælpe, er bevidsthed, hvorfor så ikke gøre det? Og forhåbentligt kan det bidrage til at løse udfordringen.