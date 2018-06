Sydjysk virksomhed har Danmarks bedste image

For andet år i træk er Lego blevet kåret til at have Danmarks bedste image. Men det er ikke den eneste Syd- og Sønderjyske virksomhed, der får en topplacering.

Selvom de er klodsede og lavet af plastik, så har de et image af guld. For andet år i træk har Lego vundet Berlingske Business Magasins Imageanalyse.

I analysen er virksomhederne blevet bedømt på ni ting: ansvarlighed, troværdighed, finansiel styrke, konkurrenceevne, kvalitet, medarbejdere, kommunikation, innovation og ledelse. Danske erhvervsledere har bedømt virksomhederne, og her gav de samlet set Lego førstepladsen i fire ud af de ni kategorier.

Konkurrenterne er tæt på

Læs også Tidslinje: Legoland fylder 50 år

Selvom Lego for andet år i træk bliver kåret til at have et guld-image, så var årets sejr ikke lige så overbevisende som sidste år. Her vandt Lego i alle ni kategorier.

En anden virksomhed i Syd- og Sønderjylland var tæt på at snuppe førstepladsen fra Lego. Danfoss vinder nemlig igen i år en bronzemedalje for det tredjebedste image, og ifølge Berlingske er konkurrencen i tæt i top tre.

Lego er blandt verdens bedste

Det er ikke kun i Danmark, at Lego har et stærkt image. Analyseinstituttet Reputation Institutes årlige undersøgelse Global RepTrak viser, at Lego er den anden mest respekterede virksomhed i verden. Det er kun Rolex, der overgår Lego. Legoklodserne slår store navne som Google, Canon og Walt Disney.