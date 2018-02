Sydslesviger skal synge Tyskland til sejr ved Grand Prix

27-årige Michael Schulte fra Flensborg har vundet det tyske Melodi Grand Prix.Nu skal han synge det tyske bidrag ved finalen i Lissabon.

Når den store Eurovision-finale løber af stablen den 12. maj i den portugisiske hovedstad, bliver det danske mindretal syd for grænsen også repræsenteret.

Michael Schulte stammer fra en lille landsby øst for Flensborg og blev student fra det danske gymnasium i Flensborg.

Torsdag aften vandt han med sangen "You Let Me Walk Alone" det tyske Grand Prix.

Michael Schulte vandt konkurrencen "Unser Lied für Lissabon" foran fem andre bidrag, fortæller Der Spiegel.