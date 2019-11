Syge borgere i Haderslev inviterer Hummelgaard

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) sagde for nylig til TV SYD, at han er "meget bekymret" over de nye retningslinjer i Haderslevs jobcenter. Han krævede en redegørelse, som ministeriets jurister nu skal nærstudere.

”Kære Peter Hummelgaard, Foreningen Syg i Haderslev inviterer dig hermed til en snak om forholdene for syge og klemte borgere i Haderslev kommune. Du vælger selv dato og tid”.

Sådan lyder det i et brev til beskæftigelsesministeren, som i forvejen har fået en invitation fra Haderslev Kommune.

- Vi håber, ministeren har lyst til at møde virkelighedens verden. For vi oplever en anden virkelighed, end den vi hører fra Haderslev Kommune. Vi kan se nogle meget bekymrende ændringer for de borgere, som vi er bisiddere for i jobcentret, og de ændringer lader til at hænge sammen med kommunens nye vejledning, siger Anne Pedersen, som er næstformand i ”Syg i Haderslev”.

Penge frem for faglighed

Begge invitationer kommer, efter juraprofessor Kirsten Ketscher har sagt i TV SYD, at kommunens stramninger i jobcentret er ulovlige. Fordi kommunen skal behandle sagerne individuelt og fagligt – ikke ud fra økonomiske hensyn.

Der er behov for, at beskæftigelsesindsatsen i højere grad styres af de økonomiske rammer. Citat fra Haderslev Kommunes nye vejledning på beskæftigelsesområdet.

Professoren fokuserer på, at kommunens nye vejledning siger, at ”der reguleres på den faglige tilgang til sagsbehandlingen. Der er således behov for, at beskæftigelsesindsatsen i højere grad styres af de økonomiske rammer”.

Desuden budgetterer kommunen med, at langt færre borgere skal have førtidspensioner og andre ydelser.

Forening: Brud på loven

Mandag afviste kommunen i en redegørelse, som Peter Hummelgaard havde krævet, at vejledningen er ulovlig. Men sådan ser man ikke på det i foreningen Syg i Haderslev, som nu uopfordret har sendt sin egen redegørelse til ministeren.

Vi er ikke tavse og vil med alle midler kæmpe for borgernes retssikkerhed. Citat fra redegørelse fra foreningen Syg i Haderslev.

”Vores vurdering er, at der her klart tale om brud på diverse love og ikke mindst et stort brud på den gode forvaltningsskik … Vi har længe været medspillere og samarbejdspartnere med kommunen for at opnå det bedste resultat for klemte og syge borgere. Men vi er ikke tavse og vil med alle midler kæmpe for borgernes retssikkerhed. Om det er på gaden, eller over en kop kaffe, er op til Haderslev Kommune”, skriver foreningen i sin redegørelse.

Beskæftigelsesministeriet oplyser, at Peter Hummelgaard pt. er i USA og derfor ikke har set hverken redegørelser eller invitationer fra Haderslev.