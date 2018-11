Sygehus har rettet op på arbejdsmiljøet

I 2016 var medarbejdertilfredsheden helt i bund på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Efter to år er humøret og arbejdsglæen nu tilbage hos de ansatte.

Arbejdsmiljøet er forbedret i sådan en grad, at det seneste besøg fra Arbejdstilsynet udløste en glad grøn arbejdsmiljø-smiley.

Antallet af sygemeldinger er faldet - og det er resultatet af en række nye konkrete tiltag med teamkoordinatorer, og to timeouts i hver vagtskifte. Det giver den enkelte medarbejder et bedre overblik end tidligere, hvor der blev arbejdet mere på egen hånd.

Til en time out samler medarbejderne sig i deres teams og får koordineret arbejdet, så at alle i løbet af deres vagt får tid til at spise, gå på toilettet og hvad man ellers har behov for.

At få stoppet op og blive samlet gør også, at de nye medarbejdere får plads og rum til at stille spørgsmål hos de mere erfarne medarbejdere, hvilket giver en bedre læring og mere tryghed i hverdagen.

Afdelingen har også indført tavlemøder i dagvagten og i aftenvagten. Der er også kommet flere fastansatte på afdelingen. De ekstra hænder gør, at lederne ikke skal bruge al deres tid på at finde vikarer eller ekstra vagter.

Der er også ansat studentermedhjælpere, der typisk kommer i tidsrummet mellem 16 og 20, hvor de fylder drikkevarer op, sørger for madbestillinger og andre helt praktiske ting, og det er en stor hjælp for det uddannede personale.

