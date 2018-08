Sygehus har succes med behandling i hjemmet

Stadig flere patienter, der er blevet ramt af en neurologisk sygdom, kan nu spare turen til sygehuset, fordi sygehuset i stedet kommer til dem.

Det kan være en hård belastning for patienter, der er ramt af en alvorlig sygdom, hvis de skal på en lang rejse for at komme til ambulant behandling på sygehuset.

Derfor har afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme på Kolding Sygehus de seneste par år arbejdet på at flytte en del af behandlingen ud til til borgerne, og det har vist sig at være en succes både for patienterne og sygehuset.

- Det som patienterne skal på sygehuset, er ofte kun en kort behandling. Men for dem kan det være en dagsrejse, fordi de skal gøres klar, og måske bor langt væk. Derfor er det et voldsomt pres for patienten, siger Oversygeplejerske Mette Ringtved til TV SYD.

Apopleksiteam rykker ud

Afdelingen oprettede allerede i slutningen af 2016 et apopleksiteam, der fulgte med patienter, der var ramt af en hjerneblødning eller en blodprop i hjernen, hjem og sørgede for, at genoptræningen kom igang, Det har betydet, at mange patienter blev hurtigere udskrevet end tidligere.

- Jeg tror alle patienter, ville foretrække, at blive mødt i eget hjem, Oversygeplejerske Mette Ringved Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Flere besøg hos patienten

I dag bliver flere korte behandlinger, som tidligere blev foretaget på sygehuset, klaret i patienternes eget hjem, og det kan altså gøre en forskel.

- Det giver et bedre billede af patientens reelle situation, hvis vi oplever dem i eget hjem i stedet for på sygehuset, hvor de kan være trætte efter turen. Nogle af patienterne har svært ved at spise, og nogle kommer i store kørestole, siger Oversygeplejerske Mette Ringtved.

Sygehus Lillebælt arbejder i øjeblikket på, at få mere behandling flyttet ud af sygehusene, bl.a indenfor ældreområdet, hvor det sker i samarbejde med kommuner og egen læge.

Mere behandling ud af sygehuset Mobilt røntgen til den ældre svækkede borger.



Udgående stuegangsfunktion og udveksling af sygeplejersker.



Kom trygt og sikkert hjem.



Tidlig opsporing og behandling af komplikationer hos patienter med hoftenære fraktur udskrevet til plejecentre.



Optimeret behandling af patienten med iltbehandling i eget hjem.



Kilde: Sygehus Lillebælt.

