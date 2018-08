Sygehus rykker hjem til borgerne

Er den brækket? Eller er det en forstuvning? Det mobile røntgenapparat rykker ud til borgerne i deres eget hjem og kan spare dem for en tur på sygehuset.

På Kolding Sygehus kan de som de eneste i landet køre ud og tage røntgenbilleder hjemme hos borgere på plejehjem og institutioner. Det kan de, fordi de siden årsskiftet har haft et mobilt røntgenapparat. Apparatet tager røntgenbilleder ligesom røntgenmaskinerne inde på sygehuset, men den mobile maskine har den fordel, at borgerne slipper for turen til og fra sygehuset. For ældre fysisk svækkede og demente borgere betyder det, at de kan blive i deres trygge og vante rammer, selvom de skal røntgenfotograferes.

- Det er fantastisk, at vi har den mulighed. Mange af borgerne er taknemmelige for, at vi kommer ud til dem, og plejepersonalet er glade for vores hjælp, fortæller Kathrin Struckmann, radiograf, Kolding Sygehus til TV SYDs reporter, der følger hende en arbejdsdag.

En radiograf som Kathrin Struckmann står til rådighed alle hverdage på sygehuset i Kolding. Typisk rykker det mobile røntgenapparat ud til borgere i Sygehus Lillebælts område tre til fire gange dagligt. Hver gang apparatet rykker ud, sparer det en patient for en tur på sygehuset, hvor liggende transport og timelang ventetid kan få turen til at føles som en dagsrejse.

- Selve røntgenundersøgelsen tager kun 5-10 minutter, men vi så et problem i, at de demente og desorienterede patienter lå op til halvanden time på gangene og ventede på at komme hjem igen efter en undersøgelse. Ofte bliver deres tilstand forværret af det, og de kan være desorienterede i flere dage efter, forklarer Kathrin Struckmann.

Det er rigtigt godt, for vi er inde på beboerens egen stue, og der er genkendelige ansigter til at hjælpe. Kirstine Vesterborg, sygeplejerske, Rudbækshøj Plejecenter.

Hurtig diagnose

Et af de steder, der har haft besøg af det mobile røntgenapparat, er Rudbækshøj Plejecenter i Middelfart. En beboer var faldet, og personalet mistænkte, at han havde skadet sin hofte. De kontaktede Kathrin Struckmann for at få afklaret mistanken og spare beboeren for en tur på sygehuset.

- Det er meget stressende for vores beboere at være afsted. Der er mange nye indtryk og mennesker at forholde sig til, så vi er glade for, at røntgenapparatet kommer ud til os, fortæller Kirstine Vesterborg, sygeplejerske, Rudbækshøj Plejecenter til TV SYD.

Patienten skal ligge i sin seng, når radiograf Kathrin Struckmann tager røntgenbillederne. Det er nødvendigt med hjælp fra plejepersonalet undervejs, da de kender patienten bedst. Foto: Line Guldager, TV SYD

Når Kathrin Struckmann rykker ud med det mobile røntgenapparat, har hun mulighed for at tage røntgenbilleder af patienten, mens patienten ligger i sin egen seng.

- Det er rigtigt godt, for vi er inde på beboerens egen stue, og der er genkendelige ansigter til at hjælpe og guide beboeren, og det giver stor tryghed, fortæller Kirstine Vesterborg.

Jeg tror, man er begyndt at tænke meget på patienten og på borgeren og på at sætte dem først. Kathrin Struckmann, radiograf, Kolding Sygehus.

Det tager blot få minutter at tage billederne, som Kathrin Struckmann straks sender til sygehuset. Her kigger radiologerne nærmere på dem og giver besked, så snart de har en vurdering klar. På den måde kan Kathrin Struckmann hurtigt give beskeden videre til beboeren og plejepersonalet. Er der tale om et brud, kan et behandlingsforløb begynde, og ellers kan beboeren fortsætte sin hverdag.

For beboeren på Rudbækshøj Plejecenter viste det sig, at der ikke var brud på hoften, og beboeren sparede derfor en unødvendig tur på sygehuset.

Det mobile røntgenapparat: Kører ud sammen med en uddannet, erfaren radiograf.

Kan tage billeder af skellet og lunger.

Kører ud til ældre, fysisk svækkede, handicappede og demente patienter, som er bosiddende på plejehjem eller anden institution.

Har brug for plejepersonalets hjælp, da de kender patienten bedst.

Stor interesse

Interessen for det mobile røntgenapparat har spredt sig. Det oplever Kathrin Struckmann, når sygehuse og fagfolk fra andre kommuner giver udtryk for, at de også gerne vil have oprettet en lignende mulighed i deres område.

- Jeg tror, man er begyndt at tænke meget på patienten og på borgeren og på at sætte dem først, fortæller Kathrin Struckmann.

Hun er godt er klar over, at det koster mange ressourcer, når hun rykker ud med det mobile røntgenapparat, men for Kathrin Struckmann er økonomi ikke alting. Hun er sikker på, at hun på den her måde hjælper patienterne bedst.