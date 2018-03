Sygehusansatte kan også rammes: Regioner drøfter mulig lockout

En mulig lockout af de ansatte er på dagsordenen på et møde hos Danske Regioner onsdag eftermiddag.

Vi overvejer fortsat muligheden for lockout i forhold til det meget omfattende strejkevarsel, som vi har modtaget, hvor meget store del af vores sundhedsvæsen er omfattet. Anders Kühnau, regionernes topforhandler ved overenskomstforhandlingerne

Stat og kommuner er formentlig er tæt på at trykke afsend på et varsel om lockout, der vil sende store grupper offentligt ansatte hjem uden løn. I regionerne, der blandt andet driver landets sygehuse, overvejer arbejdsgiverne samme mulighed.

Det siger regionernes topforhandler ved overenskomstforhandlingerne, Anders Kühnau.

- I det lys skal vi selvfølgelig overveje, i hvilket omfang det giver mening at lockoute, siger Anders Kühnau.

Netop en mulig lockout er på dagsordenen i et møde hos Danske Regioner onsdag eftermiddag.

Overenskomstforhandlinger for alle de offentligt ansatte er brudt sammen. Parterne skal forsøge at nå en løsning i Forligsinstitutionen.

Fagforeninger har varslet strejke fra 4. april. De har udtaget omkring 10-15 procent af medlemmerne til konflikt i både stat, regioner og kommuner.

Det betyder blandt andet, at for eksempel skoler og daginstitutioner må holde lukket. Også for eksempel togtrafikken kan blive indstillet, hvis konflikten bliver en realitet.

Ifølge Politiken forbereder innovationsminister Sophie Løhde (V) en omfattende lockout af statens ansatte som modsvar. Ministeren er topforhandler for statens arbejdsgivere. Hun holder pressemøde onsdag klokken 11.

Hos kommunernes forening, KL, ventes man onsdag eftermiddag at tage den formelle beslutning om at varsle lockout.

Kommunernes topforhandler, Michael Ziegler, har på forhånd sagt, at man har en politik om at svare igen på strejkevarsler med lockout.