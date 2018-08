Sygehusdirektør takker af

Sygehusdirektør Dorthe Crüger forlader pr. 1. november sin stilling. - Jeg er en igangsætter, ikke en vedligeholder, fortæller den afgående direktør.

- Jeg synes, at jeg er lykkedes med det, jeg blev sat til. Jeg er en igangsætter og ikke en vedligeholder, så nu er det på tide at komme videre, siger den snart forhenværende sygehusdirektør til TV SYD i dag.

Det nye sygehus i Kolding er blevet til under Dorthe Crügers ledelse, og hendes chef i Region Syddanmark er ked af, at hun rejser.

- Hun har stået for så meget, men skal man pege på een ting, så er det nok Kolding Sygehus, der springer i øjnene. Men først og fremmest har hun gjort os til foregangsmænd indenfor patientinddragelse, siger Jane Kragelund, regionsdirektør i Region Syddanmark.

Dorthe Crüger har ledet Sygehus Lillebælt i otte år.

- Otte år er lang tid i min karriere. Det er nok på grund af min lægelige baggrund, at jeg tænker, så er det klaret, næste!

Der er ingen konkrete planer og ingen hobbies, der skal nyde fremme.

- Jeg tager det, jeg kalder et mellemrum. Jeg har arbejdet, siden jeg startede i skolen og aldrig haft en pause. Så nu er det på tide at sætte sig ned og tænke over, hvad jeg skal med den anden halvdel af mit arbejdsliv, slutter Dorthe Crüger.