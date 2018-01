Sygehusinventar skrottet: Jeg kan godt se, at det ser mærkeligt ud

Indbyggerne i Give forstår ikke, hvorfor møblerne fra det gamle Give Sygehus skal skrottes. Møblerne er udtjente, men vi kan godt forstå, at folk undrer sig, lyder det fra Regionen.

Møbler i massevis bliver i disse dage kastet i containere ved det gamle Give Sygehus. Indbyggerne i Give forstår ikke, hvorfor møblerne ikke kan gøre nytte.

- Det er en vurdering, hvor man har været inde og se, om det står mål med at ombetrække, rengøre og så videre. Det er 20-25 år gamle møbler, og der har man så vurderet, at de ikke kan genbruges til sygehusbrug, siger Rikke Vestergaard, koncerndirektør, Region Syddanmark.

Hun kan alligevel godt forstå, at mange borgere har undret sig over, at møbler bare er blevet smidt ud.

- Jeg kan godt se, at det ser mærkeligt ud, når man ser de her containere. Jeg er bare nødt til at sige, at det er en mindre del. Rigtig meget er blevet genbrugt, siger Rikke Vestergaard.

Der står nogle borgere, som ville nyde godt af en kvalitetsstol. Kunne de ikke godt få den stol?

- Det her giver anledning til, om vi skal kigge på, om vi skal have nogle retningslinjer, som man kan håndtere ude på sygehuset, så man kan give det videre til andre, siger Rikke Vestergaard.