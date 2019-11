Sygeplejersker sætter gang i hjerterne

Akutsygeplejerske Merete Lind Hansen vil gerne være med til at genoplive borgere, som falder om med hjertestop. Foto: Hans Lausten, TV SYD

Indførelsen af hjertestartere har øget chancen for at overleve et hjertestop markant. Fremover kan det være en akutsygeplejerske, der sætter gang i genoplivningen.

Akut-teamet i Aabenraa Kommune har i flere år haft hjertestartere med i bilerne. Siden 1. oktober har de været tilmeldt appen ”Danmark redder liv”, så de får en alarm på mobilen, hvis der er hjertestop i nærheden.

- Hidtil har vi ikke vidst, hvis der var et hjertestop to gader længere henne. Men når vi ved det, kan vi være der fem minutter før ambulancen og give førstehjælp. Det kan være afgørende for, om borgeren overlever, siger Merete Lind Hansen, som er akutsygeplejerske i Aabenraa Kommune.

Hvis bare man kan redde ét liv

Teamet forventer, at der vil være én til to alarmer om måneden i gennemsnit.

Hvis vi bare kan redde ét menneske, så giver det rigtig god mening. Merete Lind Hansen, akutsygeplejerske i Aabenraa Kommune.

- Vi kører ud til borgere med alt fra åndedrætsbesvær til væskemangel. Og vi kører også ude i yderområderne, hvor det måske tager længere tid for ambulancen at nå frem. Så vi tænkte, at hvis vi er med i denne ordning og bare kan redde ét menneske, så giver det rigtig god mening, siger Merete Lind Hansen.

Alarmen kommer via regionens AMK-vagtcentral, som tager imod opkald om hjertestop. Brugerne af appen får så automatisk en forespørgsel om at hjælpe, hvis de befinder sig indenfor fem kilometers afstand.

Hvor kragerne vender

Det er det første akutteam i regionen, som er med i ”Danmark redder liv”. Der er otte akutsygeplejersker i teamet, der støttes af Michael Raundal, som er sundhedsfaglig udviklingskonsulent i Aabenraa Kommune.

Det batter virkelig noget. Michael Raundal, sundhedsfaglig udviklingskonsulent i Aabenraa Kommune.

- Vi kører også derude, hvor der ikke går særligt mange busser, og hvor vind og vejr kan gøre det vanskeligt at komme frem. Meget ofte er hjerte-lungeredningen gået i gang, inden ambulancen når frem, så det batter virkelig noget, siger Michael Raundal.

Mange flere reddes

Han peger på, at der nu er placeret omkring 20.000 hjertestartere rundt omkring i landet. Næsten hver tiende borger med hjertestop får et stød med en hjertestarter, inden ambulancen når frem. Det er med til at redde liv.

Siden årtusindskiftet er chancen for genoplivning firdoblet. Blot fire procent blev reddet, hvis de i 2001 faldt om med et hjertestop - og vel at mærke ikke allerede var på hospitalet. Sidste år blev 16 procent genoplivet.

