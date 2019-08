Symaskinen hitter hos Frederik

En ny uddannelse i Grindsted gør det muligt for Frederik Nygaard Poulsen at bruge sin kreativitet, mens han bliver klogere på fremtidens uddannelsesvalg.

I dag havde 71 elever første skoledag på FGU i Grindsted. Én af eleverne er Frederik Nygaard Poulsen. Han er begyndt på sy- og designlinjen, og det er med god grund.

Frederik Nygaard Poulsen elsker nemlig at sidde ved symaskinen og sy.

- Jeg er så vild med det. Jeg kan godt mærke, at det her er jeg vild med, fortæller han.

Symaskinen får Frederik Nygaard Poulsen ind i sin helt egen og lukkede verden.

- Jeg forsvinder ind i min egen boble, og alt med tid og sted findes ikke, siger han.

Jeg er så vild med det. Frederik Nygaard Poulsen, elev, FGU Grindsted

Ikke bogligt stærk

Skolevalget var dog ikke nemt. Frederik Nygaard Poulsen har afsluttet en 10. klasse, men niveauet til en erhvervs- eller gymnasialuddannelse havde han ikke.

Derfor kom han til åbent hus på den nye FGU i Grindsted, som er en forberedende grunduddannelse. Frederik Nygaard Poulsen valgte skolen efter flere besøg med imødekommende mennesker.

- Man blev mødt af et kæmpe smil, og et hej og hvor godt at se dig, siger Frederik Nygaard Poulsen.

På skolen skal han ikke kun sy. Han skal også have dansk og matematik, selvom det ikke er det, han egentlig gerne vil.

- Jeg vil gerne bruge mine hænder og bruge min kreative side, siger han.

Efter det her år håber Frederik Nygaard Poulsen at blive klogere på fremtiden.

- Jeg vil gerne have det ud af FGU, at jeg finder ud af, hvilken uddannelse, jeg skal have, fortæller han.