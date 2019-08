Syv fængslede er løsladt på grund af rod med teledata

Tvivlen om de såkaldte teledatas pålidelighed fører nu til en stribe løsladelser i verserende straffesag.

Artiklen er blevet opdateret.

Anklagemyndigheden har løsladt syv varetægtsfængslede i narkosag fra Esbjerg som direkte følge af de fejl i behandlingen af de såkaldte teledata, som i den seneste tid er blevet afdækket, skriver politiken.dk.

Anklager Morten Rasmussen fra politiets Særlig Efterforskning Vest fortæller til Ritzau, at løsladelsen sker, fordi anklagemyndigheden ser sig nødsaget til at udsætte sagen.

- Vi har vurderet, at vi ikke kan gå i gang med sagen uden brug af teledata, og derfor må vi udsætte den, fortæller Morten Rasmussen.

- Det betyder, at den tid, som de tiltalte vil komme til at sidde fængslet, inden der falder dom, vil overstige den straf, man kan forvente i en sag af den type, forklarer han.

Rigsadvokaten, som er øverste chef for anklagemyndigheden, udsendte i weekenden en instruks om, at de såkaldte historiske teleoplysninger midlertidigt ikke skal indgå som bevis i straffesager.

Teleoplysningerne bruges i straffesager til at angive, hvor en bestemt mobiltelefon har befundet sig på et bestemt tidspunkt. Men det viser sig, at systemet måske ikke er så pålideligt, som man troede.

I sagen fra Esbjerg, som ifølge Morten Rasmussen drejer sig om cirka 30 kilo hash, ændrer instruksen fra Rigsadvokaten imidlertid ikke på mistankegrundlaget mod de syv.

- Det drejer sig udelukkende om proportionaliteten, altså at de vil komme til at sidde fængslet i for lang tid. De er fortsat tiltalt i sagen, siger Morten Rasmussen.

Instruksen fra Rigsadvokaten har også allerede haft betydning for andre sager. Blandt andet i en sag om drab på tre ældre mennesker.

Ekstrabladet.dk skriver, at den sigtede i den sag tirsdag fik sin varetægtsfængsling forlænget i to uger. Normalt forlænges en fængsling i den type sager med fire uger ad gangen.

Men netop fordi der tidligere har indgået teleoplysninger i grundlaget for fængslingen, har retten fastsat en kortere frist.

Og det er nu op til anklagemyndigheden at overbevise retten om, at manden skal forblive fængslet, uden at fremlægge de historiske teleoplysninger.