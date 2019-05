Syv fordele ved regnvejr på Jelling Musikfestival

En smule regn er langt fra nok til at stoppe den gode stemning på festivalen i Jelling - nogle steder bidrager den endda til det gode humør.

På dag to af årets Jelling Musikfestival er græs blevet til mudder. Sjap og sjask har sprædt sig, men ikke til festialgæsternes humør. Ude på teltpladsen er stemningen stadig helt top, for med regnen følger faktisk andet end våde sokker.

Derfor er her syv fordele ved regnvejret.

1) En undskyldning for flere øl

Dagens regn og kulde er ikke til at stoppe, og på et tidspunkt er det altså ikke muligt at trække flere striktrøjer og uldsokker på. For at bekæmpe kulden må andre metoder tages i brug, og på festivalen er den metode øl. En ekstra øl eller to skal der til for at holde varmen - eller sådan lyder undskyldningen i hvert fald.

I campen her klæder de sig ud i nye kostumer hver dag. Bonus ved pingvindragten er, at den er varm på en kold regnverjs dag. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

2) Kom hurtigere rundt

I takt med at regnen har forvandlet gårsdagens græssede gangstier til en enorm mudderpøl ude på teltpladsen, er der ikke grænser for, hvor hurtigt man kan komme fra A til B. I mudder glider man nemlig rigtig godt, og det er især ned ad bakke. Faktisk er der flere af festivalgæsterne, der har gjort det til en konkurrence at se, hvem der kan glide hurtigts ned ad bakkerne.

3) Sig "pyt med udseendet"

De hvide sneakers er mere eller mindre smurt ind i mudder, frisuren klasker og mascaraen løber, men det gør ikke noget, for sådan ser alle ud. Både dine venner og alle dem, du ikke kender. Skønhedsidealerne er gemt langt væk, og alle griner lidt ad hinanden. I dag handler det ikke om, hvordan du ser ud, men om du er klar til at række en hjælpende hånd ud efter ham foran, når han svatter i en mudderpøl.

Der er ikke grænser for kreativiteten, når man skal rundt i det mudrede terræn. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

4) Slip legebarnet løs

Der er ikke grænser for, hvad mudder kan bruges til. På en kælkebakke klædt i sjap og sjask tomler festivalgæsterne rundt mellem hinanden - nogle mere rædselslagne for at snuble end andre. Faktisk praktiserer flere af de frygtløse festivalgæster de såkaldte hjulspind, hvor de løber stærkt på stedet, mens mudder sprøjter op bag dem.

I regnvejret har drengene haft tid til at lægge neglelak, når de ikke glider rundt på de mudrede bakker. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

5) På med bøllehatten

I år er det svært ikke at bemærke de mange bøllehatte på festivalen. Det er især efterskoleeleverne, der har taget den klassiske hovedbeklædning til sig. Selvom flere af dem havde håbet på, at den skulle beskytte pande, nakke og øre mod solen, så får bøllehatten en endnu vigtigere fuktion på en våd dag - den er nemlig livreddende, når frisuren er helt ødelagt af regn. Så til alle dem der mener, at bøllehatte kun hører til på hovedet af små børn: Dem der ler sidst, ler bedst.

Regnen giver bøllehatten endnu en praktisk funktion. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

6) Nyd venskaberne

Ude på teltpladsen er flere af festivalgæsterne krøbet sammen i de store telte. Her sidder de kilet sammen på meget få kvadratmeter, og selvom det kan lyde en smule klaustrofobisk, så virker det bestemt til, at festivalgæsterne nyder det. Især hos efterskoleeleverne er der lutter kærlighed, for sammen med sommeren nærmer også afslutningen på deres efterskoleophold sig. Med det i baghovedet er det faktisk ret rart at være lidt ekstra tæt på vennerne - måske for sidste gang i lang tid.

Der bliver holdt ekstra godt om vennerne ude på den del af teltpladsen, hvor efterskoleeleverne bor. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

7) Skrål med til propfyldte koncerter

Du må tro om igen, hvis du troede, at du skulle danse alene rundt til Malte Ebert og Nicklas Sahl, fordi alle andre var blevet skræmt væk af regnen. Flere af festivalens scener er nemlig placeret inde i store telte. Det betyder, at du kan danse i ly for regnen, mens du skråler med på ‘Loyal’ og ‘New Eyes’, og for en stund helt glemme det våde vejr.

Gæster på Jelling Musikfestival lader ikke regnen dræbe den gode stemning. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD.

