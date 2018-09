400.000 personer i Danmark lever med en demenspatient i familien. Her er syv gode råd til de pårørende fra Alzheimerforeningen.

1. Se mennesket bag sygdommen

Mennesker med demens er lige så forskellige som alle andre. De fortjener derfor den samme respekt og opmærksomhed, du møder andre mennesker med. Et menneske med en demenssygdom er et menneske med tanker, drømme og ønsker ganske som alle andre.

2. Bevar kontakten

Gode sociale relationer og mange menneskelige kontakter kan måske være med til at forsinke sygdommens nedadgående spiral.

3. Vær til stede i nuet

Demenssygdommen kan betyde, at dele af fortiden og forestillingen om fremtiden forsvinder. Nuet bliver derfor helt afgørende for et menneske med demens.

4. Tal åbent om demens

En demenssygdom kan ikke ses. Venner, naboer og arbejdskolleger vil derfor sjældent vide, at familien er ramt af sygdom – med mindre man selv fortæller det.

5. Husk også dit eget liv

Det er vigtigt, at du passer på dig selv og bevarer overskuddet, så du fortsat kan hjælpe og støtte den, der lider af demenssygdommen.

6. Undgå at irettesætte

Irettesættelser skaber ofte konflikter og store frustrationer for begge parter. Prøv i stedet at fremhæve de ting, som stadig lykkes.

7. Søg viden om demens

Jo mere du ved om demens, desto bedre vil du være i stand til at hjælpe et menneske med en demenssygdom.

Læs mere om de gode råd på Alzheimerforeningens hjemmeside her