Guide: Syv ting du ikke må gå glip af til Esbjerg Festuge

Esbjerg Festuge er i fuld gang, og hele ugen er der et hav af arrangementer. Her kan du blive inspireret til, hvad du skal opleve.

Fællessang, forestillinger og fredagsbar er bare nogle af de ting, du kan opleve til Esbjerg Festuge. Med cirka 200 arrangementer er der nok at vælge imellem.

Udover koncerter med kendte navne som Johnny Madsen og Rasmus Bjerg er der mange andre spændende arrangementer. Eventkoordinator ved Esbjerg Kommune, Kirsten Bisgaard, giver her sit bud på syv ting, du ikke må gå glip af.

1. Lokale sangskrivere viser sig frem

Esbjergs sangskrivere viser, hvad de kan, til arrangementet ”Folk ved havet”. En håndfuld lokale sangskrivere vil sammen og hver for sig optræde med sange, de har skrevet. Alle sangskriverne tager afsæt i akustisk musik. Ninna Andreassen, Eigil Bak, Støiberg/Rauff, Martin Maigaard og Gravel Road er nogle af de sangskrivere, du kan opleve til koncerten.

Sted: Torvet

Tid: Søndag den 11. august kl.11.00.

Læs også Russisk sang og latinamerikansk mad: Hele verden samles til Esbjerg Festuge

2. Yoga i kirkerummet

Yoga og kirker er ikke noget, man normalt forbinder med hinanden. Men søndag er der mulighed for at prøve at dyrke yoga i den atypiske og stemningsfyldte bygning.

Man behøver ikke at have erfaring med at dyrke yoga for at være med – alle kan deltage uanset niveau. Der vil være måtter til rådighed, men man kan også tage sin egen med.

Sted: Vor Frelsers Kirke

Tid: Søndag den 11. august 2019 kl.16.00.

3. Teater fylder gaderne

Akrobatik, skuespil og dans er nogle af de ting, du kan opleve i gaderne under festugen. Danmarks Internationale Gadeteaterfestival er kommet til Esbjerg, og du kan se 12 forskellige udendørs forestillinger. Eventkoordinator ved Esbjerg Kommune, Kirsten Bisgaard, fremhæver særligt forestillingen Headspace, der er en helt særlig Virtual Reality-forestilling for én tilskuer ad gangen.

Sted: Headspace kan opleves på Kosmorama Karéen

Tid: Hele ugen er der forestillinger, men Headspace bliver vist mandag den 12. august kl.13.00.

4. Fællessang med kendt vært

Du kan få trænet sangstemmen, når den kendte radio- og tv-vært Mathias Hammer inviterer til ”Alsang på torvet”. Mathias Hammer vælger sange fra Højskolesangbogen, og så er det ellers bare om at synge med.

Sted: Torvet

Tid: Mandag d.12. august kl.16.30.

5. Inspirerende sniksnak på japansk

Hvis du endnu ikke har oplevet konceptet Pecha Kucha, så har du muligheden for det tirsdag aften.

Kunstnere, designere, musikere, arkitekter, iværksættere, opfindere og andre med inspirerende projekter og idéer prøver kræfter med den japanske måde at holde præsentationer på.

Pecha Kucha er det japanske ord for ”sniksnak”, og bag ordet gemmer der sig et stramt koncept for, hvordan man skal holde en præsentation.

Deltagerne præsenterer deres arbejde, idéer og visioner i 20 elementer, der vises i præcis 20 sekunder - i alt en præsentationstid på 6 minutter og 40 sekunder.

Sted: Torvet

Tid: Torsdag den 13. august kl.20.00.

6. Fredagsbar med gratis fadøl og foodtrucks

Når du har fyraften fredag, så kan du overveje at kigge forbi Dokken City Beach. Her kommer sommerhits til at strømme ud af højtalerne, når der bliver holdt fredagsbar. Der kommer til at være forskellige foodtrucks, man kan købe mad fra, og fra klokken 15.30 og en halv time frem er der gratis fadøl.

Sted: Dokken City Beach

Tid: Fredag den 16. august kl.15.00.

7. Drop in-dåb

Hvis du gerne vil døbes, så har du muligheden for at blive det på lørdag - uden at lave en aftale med kirken om det inden.

I anledningen af festugen er der for første gang drop in-dåb i Esbjerg. Her kan man altså komme direkte ind fra gaden og blive døbt.

Det er muligt for både unge, voksne og ældre at blive døbt, hvis de ikke er det i forvejen. Du skal bare medbringe gyldigt ID.

Sted: Treenighedskirken

Tid: Lørdag den 17. august kl.10.00.

Esbjerg Festuge startede i fredags og slutter næste søndag. Du kan se hele programmet her.