Tåget takeoff - første flyvning holdt flyttedag

DAT fløj mandag formiddag for første gang fra Esbjerg Lufthavn til oliebyen Aberdeen i Skotland. Eller sådan skulle det have været.

Bobler, skotsk sækkepibemusik og super stemning. Sådan begyndte formiddagen i Esbjerg Lufthavn.

Anledningen var DATs første flyvning fra Esbjerg til oliebyen Aberdeen i Skotland.

Sådan går det, det er luftfart - og vejret er vi ikke herre over. Så det må man leve med. Jesper Rungholm, adm. direktør, DAT, Vamdrup

- Der er golf, jagt og alle mulige andre ting i Skotland, som danskerne gerne vil over til. Vi ved, at Skotland er en meget populær destination, siger adm. direktør i DAT, Jesper Rungholm, til TV SYD.

Siden 1996 har DAT fløjet fra Esbjerg til Stavanger i Norge. Lige siden har selskabets direktør haft et godt øje til Aberdeen-ruten, fordi DAT kan flyve på de samme dage med samme fly og besætning.

- Udover at det er en rute, der servicerer olieindustrien, så har den også et kæmpe turismepotentiale. Vi har en idé om, at vi kan dyrke endnu mere turisme op, forklarer direktøren og fortsætter:

- Vi kommer til at være meget aggressive med vores priser. Så vi er sikre på, at mange her fra Jylland, vil synes, at det er spændende at hoppe en tur til Skotland.

Stemningen i Esbjerg Lufthavn var derfor helt i vejret, men vejret var ikke helt i samme stemning. For på grund af den kraftige tåge, så kunne DAT-flyet, der søndag aften landede i Billund fra Stavanger, ikke lande i Esbjerg.

Derfor blev passagererne i stedet kørt med bus til Billund Lufthavn, hvor flyet stod klar. Så den første DAT-flyvning fra Esbjerg til Aberdeen blev i stedet fra Billund Lufthavn.

DAT, der har hovedkontor i Kolding Lufthavn, overtog for en uge siden ruten efter det britiske selskab British Midland Regional Limited, der er gået konkurs.