Fra en lille kaffebod på hjul blev der torsdag serveret friskbrygget caffé latte, cappucino, ægte italiensk kakao og andre varme drikke for alle de lokale folketingskandidater, der har stillet op i Sydjyllands Storkreds ved dette valg.

Efter gårsdagens valg var de nemlig inviteret til valgcafé på TV SYD.

Her var P4 SYD, P4 Trekanten, Jydske Vestkysten og selvfølgelig TV SYD mødt op for at tale med politikerne, diskutere valgkampen og dens resulatater.

Politikerne kunne nyde en friskbrygget kop kaffe, da de torsdag var inviteret til valgcafé på TV SYD. Foto: Jonas Borch Kragh, TV SYD