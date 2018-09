Yes we can! Tæppehandler betaler 17.500 for Obama-håndtryk

Gulvmand og hotelejer er begejstrede over at møde USA’s 44. præsident.

- Min fætter og jeg får taget et foto sammen med Obama. Det foto skal selvfølgelig printes på et stort tæppe, én gange én meter, der skal hænges op på væggen, siger René Flohr Krog Pedersen fra A10 Tæpper i Kolding.

Som medlem af Business Kolding fik han mulighed for at købe to billetter, og han valgte de dyre VIP-billetter til 17.500 kroner, som giver adgang til et Obama-håndtryk og et fælles foto.

- Når nu Business Kolding og universitetet får sådan en mand til Kolding, så synes jeg, man skal støtte det. Og hvornår får man lige chancen for at møde en tidligere præsident? At vi så får lov til at møde ham og få taget et billede med ham, det er kun et plus, siger René Flohr Krog Pedersen.

Vor tids Kennedy

Han fremhæver også erhvervsklubben Business Kolding som et godt forum at mødes i. Fredag kan han blandt andet møde hoteldirektør Heidi Kjær fra Scandic Kolding.

- Det er jo enestående, at vi får vor tids Kennedy til byen. Jeg er dybt beæret og berørt over, at jeg er et af de få mennesker, som får lov til at deltage. Jeg kan godt lide, at det skal foregå på et universitet, hvor han er blandt unge mennesker. Det fortæller rigtig meget om Obama, siger Heidi Kjær.

Flager med Stars & Stripes

Her dagen før dagen før dagen har hun allerede sommerfugle i maven.

- Jeg kniber mig selv i armen og spørger, om det her virkelig sker. Det går nok først rigtigt op for mig, når vi er i salen sammen med ham. Jeg glæder mig til at høre hans passion, hans stemme, hans personlighed, siger Heidi Kjær.

Scandic Kolding er allerede i gang med at fejre besøget. Hotellet har fået politiets tilladelse til at flage med Stars & Stripes. Hele ugen serveres amerikansk mad, der pyntet op med vimpler, og medarbejderne bærer badges med sloganet. ”Yes, Kolding can, we welcome Obama!”.