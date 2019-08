Tætpakket program venter Dronning Margrethe i Sydslesvig

H.M. Dronningen kan se frem til et omfattende og varieret program, når Majestæten besøger Slesvig-Holsten og det danske mindretal i starten af september.

Tirsdag d. 3 september lægger et helt specielt skib til kaj i Flensborg Havn.

Kongeskibet Dannebrog med H.M. Dronningen ombord sejler i havn, og det bliver startskuddet til et længere ophold for vores Majestæt i Slesvig-Holsten.

Allerede tilbage i maj meddelte Kongehuset, at Dronning Margrethe ville på besøg fra 3.-6. september, som en optakt til den officielle markering af fejringen af 100-året for genforeningen.

Og dronningen kan forvente et tætpakket program i landsdelen, der starter med den officielle modtagelse i Kiel.

Besøg hos mindretallet

Dronning Margrethe vil blandt andet besøge det danske mindretal og flere af mindretallets foreninger og institutioner.

Det danske mindretal omfatter cirka 50.000 mennesker, der drager dansk kultur og hverdag ind i det tyske samfund. Programmet er ikke fastlagt, men Kongehuset oplyser, at der vil være en festaften, hvor mindretallet er værter på A.P. Møller Skolen i Slesvig.

I programmet bliver der også tid til, at H.M. Dronningen besøger det Danske Alderdomshjem, det Kongelige Danske Generalkonsulat i Flensborg, Duborg-Skolen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig., Kobbermølle Industrimuseum, Helligåndskirken og Flensborghus.

Allerede tilbage i maj var begejstringen over besøget stor i Sydslesvig.

- Det er en stor glæde og ære, at dronningen forud for genforeningsjubilæet 2020 besøger de danskere, der i 1920 ikke kom tilbage til Danmark. Vi ser frem til at byde hende velkommen og give et indblik i det moderne danske liv, der 100 år efter grænsedragningen finder sted syd for den dansk-tyske grænse, sagde formanden for Sydslesvigsk Forening, Jon Hardon Hansen, tilbage i maj.

Også Danevirke, Gottorp Slot og Vikingemuseet i Hedeby kan se frem til et royalt besøg. Programmet byder på flere besøg rundt i landsdelen, men det endelige program er ikke fastlagt. Det detaljerede program bliver først offentliggjort omkring tre uger før besøget.

Dronning Margrethe besøgte sidst det danske mindretal i 2008 i forbindelse med indvielsen af A.P. Møller-Skolen i Slesvig.