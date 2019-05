Tag bussen til valg - det er gratis

Fredericia Kommune er vært ved en gratis bustur for vælgerne i fæstningsbyen.

Vælgerne i Fredericia kan bruge deres valgkort som gyldig rejsehjemmel, når de skal stemme til EU-valget den 26. maj og folketingsvalget d. 5. juni.

Tilbuddet gælder alle de gule bybusser og det er anden gang, at kommunen tilbyder gratis transport til den demokratiske proces. Første gang var til kommunalvalget i 2017.

- Vi vil rigtig gerne have flere til at skifte sofaen ud med stemmeboksen, så derfor har vi besluttet at transport til og fra valgstederne ikke skal være en forhindring. Vi håber, at flere vil gribe muligheden og være med til at vælge vores repræsentanter i Europaparlamentet og Folketinget. Så hop på bussen og kom ud og stem”, siger Christian Jørgensen, formand for Demokrati- og Borgerudvalget i Fredericia byråd, Venstre til TV SYD i DAG.

Fredericia Kommune har ikke målt, om det så overhovedet har virket.

- VI håber det virker, og at især unge og ældre har brugt muligheden for at komme gratis til valgstederne. Og da vi gjorde det ved kommunalvalget, fik vi mange positive tilbagemeldinger, fortæller udvalgsformanden

De gratis busser er kun et af mange tiltag, Fredericia Kommune med har sat i gang for at få flere til at stemme. Kommunen arbejder sammen med de lokale medier og en gruppe EUX-elever er i gang med at udvikle en app, der kan foranledige unge til at stemme, og en af dagene bliver der stillet en demokra-ticontainer op i Kanalbyen, hvor der vil være Policy Slam Battle mellem kandidaterne.

Og så skal vi lige minde om følgende: Der kan allerede nu brevstemmes til Europaparlamentsvalget til og med torsdag den 23. maj, og der kan brevstemmes til Folketingsvalget fra onsdag den 15. maj til og med lørdag den 1. juni.