Ny app hjælper: Tag din nabo med i bilen

Det kan være en udfordring at bo på landet, hvis man ikke har bil. Ny app bliver nu testet i Smidstrup, og den skal hjælpe naboer til at finde sammen i bilerne.

De første brugere af Nabogo får i dag mandag en kurv - en gavekurv som tak for, at skrive sig op til at tilbyde eller efterspørge et lift med én fra Smidstrup.

App'en skal testes i virkeligheden. Det er Landistrikternes Fællesråd der, i samarbejde med Vejle Kommune, Smidstrup-Skærup Lokalråd og ikke mindst udviklerne bag app'en NaboTrailer, kører app'en ud i virkeligheden.

Fra mandag den 9. september er det meningen, at beboerne i Smidstrup og Skærup skal finde sammen og dele de korte køreture.

I app'en Nabogo kan du som bilist oprette dig som bruger, hvis du gerne vil tage passagerer med på dine daglige pendlerture.

App'en kan også bruges, selvom du ikke ejer en bil. Du kan i stedet bruge den til at lede efter kørelejlighed - uanset om det er til de daglige pendlerture eller til den ugentlige tur til andre byer.

Det begyndte med trailere

Nabogo Aps i Vejle udviklede en dele-app for 1,5 år siden, hvor man kan udleje sin trailer.

I dag er der 1200 brugere, som f.eks. lejer hestetrailere hos hinanden, fortæller Kasper Dam Mikkelsen fra Nabogo Aps til TV SYD.

- Vi bygger videre på platformen og erfaringerne. Bare det bliver nemt nok for brugerne, så vil de gerne være med.

Servicen bliver rullet ud i hele Vejle og Kolding kommuner i dette efterår.



Det kan du tjene på at køre dine naboer 1 kr pr. km op til 10 km.

75 ører pr. km op til 20 km.

50 ører pr. km over 20 km.

Endnu kun få stoppesteder

I modsætning til servicen fra GoMore så skal Nabogo bruges til korte ture og det er i forvejen bestemt, hvor man kan blive samlet op.

Præcis ligesom med en bus. Det gør det også nemt for dem, der skal have én med.

I app'en vil der fremgå mødesteder rundt om i Smidstrup-Skærup, som også vil blive markeret fysisk i bybilledet med skilte.

Supplement til busser

- App'en er desuden et bud på at styrke mobiliteten uden for byerne, hvor busserne ikke kører så ofte. Det skal jo være muligt at komme fra A til B også for dem, der bosætter sig uden for midtbyen. Herudover skal man ikke underkende, at app'en også kan være med til at styrke fællesskabet i et landsbyområde som Smidstrup-Skærup, siger Gerda Haastrup Jørgensen, formand for Teknisk Udvalg i Vejle Kommune.

I Smidstrup-Skærup er der lidt skepsis på lokalrådets Facebookside. Her frygter flere borgere, at den nye ordning er en erstatning for busser. Men det afviser projektleder Marianne Pedersen fra Landistrikternes Fællesråd.

- Vi arbejder jo på at forbedre forholdene i landdistrikterne, så for os er det vigtigt, at den nye app er et supplement til busdriften, siger hun til TV SYD.

I Smidstrup er der ca. 66 % af husstandene, der har to biler, ca. 15% har tre biler og ca. 15% har een bil.