Dorte Callesen og Søren Dahl er taget på rundtur i TV Syds område, og programmerne ruller allerede over skærmen. I søndagens afsnit besøger de Danish Crown og Jacobsen Bakery. Hvis du vil udfordre dig selv i din viden om svinekød og småkager, så tag quizzen for søndagens afsnit nedenunder. Har du endnu ikke set 1. afsnit og taget quizzen om slanger og pomfritter, så kan du klikke her.