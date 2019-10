Lægger låg på broget fortid: Tagpap er blevet Martins vej ud af problemerne

Manglen på tagdækkere har fået en lokal virksomhed til at starte et usædvanligt beskæftigelsesprojekt, som hjælper mennesker uden uddannelse og job til en ny start i livet.

- Jeg elsker mit job. Det er en drøm, der er gået i opfyldelse!

Det er lutter begejstrede ord, der strømmer ud af munden på 24-årige Martin Arnfinnsson A’Argjagardi, mens han svinger en hvæsende håndbrænder hen over bagsiden af en rulle tagpap, der langsomt klæber sig fast til garagetaget i Jels.

For første gang nogensinde har Martin fået fast job. Et job som har givet den tidligere stofmisbruger nyt indhold i tilværelsen.

Jobbet har han fået gennem et nyt projekt, som har til formål at skaffe mennesker, der af en eller anden grund befinder sig udenfor arbejdsmarkedet, et job som tagdækker.

Fakta om mangel på tagdækkere Antal udlærte tagdækkere på landsplan: Under 25 år: 125 25-30 år: 150 30-40 år: 290 40-50 årige 225 50-60 årige 470 Over 60 år: 280 Heraf er 180 over 63 og har fået efterlønsbevis. Der uddannes 50 nye tagdækkere om året. Det er ifølge 3F ikke nok til at kompensere for antallet af tagdækkere, der forlader faget. Kilde: Tagdækkernes Landsklub, 3F Se mere

En kæmpe succes

Det er tagpap-producenten Phønix Tag Materialer i Vejen, der har taget initiativ til projektet, som siden marts har skaffet 18 kontanthjælpsmodtagere i arbejde eller uddannelse.

I al beskedenhed anser vi det for at være en kæmpe succes. Paul Erik Rask, adm. direktør, Phønix Tag Materialer, Vejen

Administrerende direktør Paul Erik Rask, Phønix Tag Materialer, tøver ikke, når han skal vurdere projektet:

- I al beskedenhed anser vi det for at være en kæmpe succes, siger Paul Erik Rask til TV SYD.

To fluer med ét smæk

Den såkaldte succes startede, da landets tagdækkerfirmaer igennem længere tid havde sukket over mangel på tagdækkere.

- Til sidst spurgte vi os selv, om vi som leverandør af tagpap kunne gøre noget for at hjælpe vores kunder med at skaffe arbejdskraft, fortæller Paul Erik Rask til TV SYD.

I en tid med fuld beskæftigelse og generel mangel på arbejdskraft i byggebranchen besluttede Phønix Tag Materialer at forsøge at få fat i de mennesker i kontanthjælpssystemet, som aldrig har fået en uddannelse, og dem som har svært ved at få eller holde på et job.

Vi tager dem ind af to grunde. Dels gør vi det for at hjælpe - vi skal jo gerne allesammen i arbejde - og så har vi brug for folkene også. Roland Midtgaard, direktør, Sønderjyllands Tagdækning

Virksomheden lavede sammen med Learnmark – som uddanner tagdækkere i Horsens – et traineeforløb, som skulle opkvalificere mennesker, der hverken er uddannelsesparate eller jobparate til at blive det.

Kunne ikke finde de arbejdsløse

I løbet af kort tid fik Phønix Tag Materialer planlagt et 12 ugers trainee-forløb. Forløbet består af seks ugers skole og seks ugers praktik hos en af de flere end 60 tagdækkervirksomheder fra hele landet, som har meldt sig til projektet.

I første omgang kuldsejlede projektet dog, fordi ingen tilsyneladende kunne hjælpe med at finde kontanthjælpsmodtagere til projektet.

- Vi kontaktede jobcentrene – men der var 21 tilgange og vi løb hele tiden panden imod en mur. Til sidst måtte vi aflyse, fordi det kun lykkedes at finde fem ”trainees”, fortæller Paul Erik Rask.

Status på traineeprojekt forår 2019: 26 startede på traineeforløbet i marts 2019 21 fik trainee-bevis i maj 18 var i fast job og dermed ude af offentlig forsørgelse ved udgangen af august. 2 er kommet i lære som tagdækker 6 starter på uddannelsen i foråret 2020 Kilde: Phønix Tag Materialer

Privat-offentligt projekt

Først da virksomheden tog kontakt til daværende beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V) kom der skred i sagerne:

- Han satte Arbejdsmarkedskontor Syd under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til at koordinere projektet, og da det først var blåstemplet af ministeriet, så gik jobcentrene i aktion og fandt de første 26 deltagere i traineeforløbet, fortæller Kenneth Vraa, som er salgs- og marketingdirektør og projektansvarlig for traineeprojektet hos Phønix Tag Materialer.

I marts startede de første 26 trainees på uddannelsen i Vejen.

Jeg var ikke et af Guds bedste børn, men nu har jeg fundet min vej. Jeg vil gerne have en uddannelse som tagdækker. Martin Arnfinnsson A’Argjagardi, tagdækkermedhjælper, Sønderjyllands Tagdækning.

Martin Arnfinnsson A’Argjagardi var en af dem – og han er også en af de 21 trainees, der gennemførte forløbet.

Jeg blev en snotunge

Hidtil er alle tilløb til at få en uddannelse ellers floppet for den 24-årige færing, som beskriver sig selv som både ord- og talblind:

- Murer blev det ikke, fordi jeg var så dårlig til at regne. Tømrer heller ikke og så kom man ud i misbrug og blev… ja en snotunge eller hvad man siger…

Martin Arnfinnsson A’Argjagardi lægger ikke skjul på, at han har en broget fortid som bande-hangaround, narkoman og arbejdsløs.

- Jeg var ikke et af Guds bedste børn, men nu har jeg fundet min vej. Jeg vil gerne have en uddannelse som tagdækker, siger Martin og trykker håndtaget på gasbrænderen i bund.

Han vil gerne gøre sin familie stolt ved at få en uddannelse. Med jobbet som tagdækkermedhjælper er han kommet et stort skridt i den rigtige retning.

Vi skal have alle i arbejde

Martin Arnfinnsson A’Argjagardis er efterfølgende blevet fastansat hos Sønderjyllands Tagdækning, som også var hans praktiksted under traineeforløbet.

Jeg havde forgæves forsøgt at få arbejde gennem et helt år, og havde gået på alle de kurser, man jo skal gå på, når man er i kontanthjælpssystemet, men det her var anderledes, fortæller Jesper Noes Andresen til TV SYD. Foto: Pia Thordsen, TV SYD

Og han er ikke den eneste trainee, Sønderjyllands Tagdækning har taget ind.

Også den 42-årige Jesper Noes Andresen fik praktikplads hos virksomheden. Han er nu kommet i lære som tagdækker, og så har virksomheden lige taget endnu en trainee ind fra det nye kursus, som netop er startet op på Phønix Tag materialer i Vejen.

- Vi har gode erfaringer med det, og vi har kan bruge arbejdskraften, fortæller direktør i Sønderjyllands Tagdækning, Roland Midtgaard til TV SYD.

- Vi tager dem ind af to grunde. Dels gør vi det for at hjælpe - vi skal jo gerne allesammen i arbejde - og så har vi brug for folkene også.