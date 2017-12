Takket være vaks borger blev tyv taget på fersk gerning

En tyv plankede den i nat over et hegn og knuste en rude til en købmand. Det skulle han ikke have gjort blot 300 meter fra politistationen. En vaks borger så nemlig det hele og alarmerede politiet.

Omkring klokken 02.00 natten til søndag så en vågen esbjergenser en indbrudstyv springe over et hegn og knuse en rude ind til en købmand i Kronprinsensgade i Esbjerg. Vi kommer frem, da en 38-årig gerningsmand vil forlade købmanden med favnen fuld af cigaretter. Bjørn Pedersen, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi Politiet blev hurtigt alarmeret, og da købmanden kun ligger 300 meter fra politistationen, tog det ikke lang tid for et par betjente at være fremme på gerningsstedet: - Vi kommer frem, da en 38-årig gerningsmand vil forlade købmanden med favnen fuld af cigaretter, fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Bjørn Pedersen til TV SYD.