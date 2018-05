Tanja og Brian kan ikke se deres børn

Mange danske småbørnsforældre kæmper med at få hverdagen til at fungere. For Tanja og Brian er bleskift og madlavning endnu mere besværligt, fordi de begge er blinde.

Selvom de har mistet synet og må leve med de udfordringer, der følger med, har de lige som alle andre en drøm om at være en ganske almindelig familie.

Derfor har Tanja og Brian Vegeberg Sørensen fra Fredericia valgt at få to børn.

- Vi er jo mennesker som alle andre, og for os er det også et ønske om at føre slægten videre, siger Tanja Vegeberg Sørensen til TV SYD.

Tanja er født med grøn stær og mistede sit syn, da hun blev 15 år, mens Brian blev født tre måneder for tidligt. I dag har han kun tre procent af sit syn tilbage.

Derfor kan de ikke se deres to børn, Gry på 13 måneder og Eik på knap tre år, der begge er født med et helt normalt syn.

- Nogle siger til os, at det er godt, vi har fået børn, der kan se, men vi har altså ikke fået børn, fordi vi mangler nogle små hjælpere, siger Brian Vegeberg Sørensen til TV SYD.

Som hos alle familier med små børn bliver der leget i haven. Foto: Thomas Sejstrup Hoffmann-Møller, TV SYD

Det ældste af børnene begynder så småt at få forståelse for, at forældrene ikke kan se.

- Eik, som er den den ældste, er begyndt at spørge mig om, hvorfor mit højre øje er lukket, fortæller Brian Vegeberg Sørensen.

Både Tanja og Brian mener, at deres to børn er alle udfordringer værd, men der er selvfølgelig en enkelt ting, som de ønsker var muligt.

- Der er ikke noget bedre end at høre et barn, der griner, men hvis man også kunne sætte et ansigt på - det ville jeg give meget for, siger Tanja Vegeberg Sørensen til TV SYD.