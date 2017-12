Tankbil væltet: 20.000 liter olie skal fjernes

Vest for Grindsted er en tankbil med 20.000 liter olie væltet. Beredskabet er i gang med et omfattende oprydningsarbejde og spærrer vejen i to timer.

En tankbil med 20.000 liter olie er væltet på Rute 487 vest for Grindsted onsdag eftermiddag. - Politiet er på stedet til at dirigere trafikken udenom, siger vagtchef Halfdan Kramer fra Sydøstjyllands Politi til TV SYD. Læs også Vejen til Rømø er spærret: To biler er kørt frontalt sammen Ifølge politiet tyder det ikke på, at lastbilen lækker olie, men miljøvagten er tilkaldt. For en sikkerhedsskyld har brandvæsnet sprøjtet skum rundt om lastbilen. - De næste timer skal de 20.000 liter olie tømmes af lastbilen. Det er et omfattende arbejde på grund af miljøhensynet, siger vagtchefen. Derfor bliver vejen spærret af indtil tidligst kl. 21:00. Omkørsel kan ske via Ølgodvej og Juellingsholmsvej. Chaufføren er ifølge politiet ikke kommet alvorligt tilskade. OPDATERING Vejen er nu åbnet igen. Færdselsuheld Grindsted Landevej vest for Grindsted. Vejen bliver spærret i ca. 2 timer, da lastbil er væltet og skal tømmes for 20.000L olie. Omkørsel via Ølgodvej og Juellingsholmsvej - vis hensyn, tak/ Mvh. Vagtchefen — SydøstjyllandsPoliti (@SydOjylPoliti) December 27, 2017