Nu kører alt igen: TDC-nedbrud lammede sygehus-telefoner

TDCs mobilnet var tidligere tirsdag aften nede, hvilket forhindrede, at man kunne komme i kontakt med sygehusene

Opdateret 20.14: Tidligere på aften var der et nedbrud på mobilnettet ved TDC. Nu oplyser TDC til TV SYD, at mobilnettet fungerer igen. De siger dermed også, at der ikke bør være nogle problemer med at komme i kontakt med sygehusene i Region Syddanmark.

Sygehusene i hele Region Syddanmark er ramt af et nedbrud på deres telefoner. Det skyldes et nedbrud ved TDC.

Alarmtelefonen 1-1-2 virker dog stadig.

- TDC’s net er nede, og man kan derfor ikke komme i kontakt med sygehusene - herunder lægevagten.

Sådan skriver Region Syddanmark på Twitter.

Region Syddanmark gør opmærksom på, at 1-1-2 kun skal benyttes ved akutte nødstilfælde. Ellers oplyser Region Syddanmark, at man bare skal møde op på sygehuset, hvis man f.eks. skal til vagtlægen.

Til TV2 Fyn siger administrerende sygehusdirektør på Odense Universitetshospital opfordrer derfor til, at man kun bruger 112 i livstruende situationer.

- Vi har erfaringer fra tidligere med, at hvis folk ikke kan komme igennem til lægevagten, så ringer de 112. Derfor vil vi gerne opfordre til, at man kun ringer 112, hvis det er en livstruende situation, siger Niels Nørgaard Pedersen, der er administrerende sygehusdirektør på OUH.

Også andre myndigheder beretter om, at de oplever problemer med mobilnettet. Syd- og Sønderjyllands Politi gør ligeledes opmærksom på, at de kan kontaktes på 114 eller 112.

TDC er ved at undersøge årsagen og kan endnu ikke melde noget om, hvornår netværket vil fungere igen. Det oplyser TDC til Ritzau.