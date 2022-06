Tidligere cykelrytter Rolf Sørensen sender løftet pegefinger til Tour de France-publikum

Men med de her enkle råd så er der til gengæld også nærmest garanti for en fest derude ved ruten. Det lover Rolf Sørensen.



- Det bliver en kæmpestort for tilskuerne at se rytterne, reklamekaravanen, helikopterne. Det bliver en fest og tag endelig mad og øl med ud på ruten. Det er sjovt at være derude.

Hvornår sker det

Løbets 3. etape begynder i Vejle søndag den 3. juli. Klokken 11.05 kører den store reklamekaravane afsted, og klokken 13.05 er det rytternes tur.

Helt afhængig af hvor hurtigt rytterne kører, forventes det, at de når i mål i Sønderborg mellem klokken 17.12 og 17.35.