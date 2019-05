Til lykke: Team Esbjerg er danske mestre

Med en snæver sejr på 20-19 over Herning-Ikast er Team Esbjerg danske mestre.

Håndboldkvinderne fra Team Esbjerg levede op til favortitværdigheden og vandt på udebane efter en sikker sejr hjemme 28-20 i den første finale lørdag.

Nerverne var dog ved at spille Esbjeg-kvinderne et puds til sidst, hvor en sikker føring var ved at smuldre - men sejren kom hjem med resultatet 20-19.

Læs også Team Esbjerg vinder 1. DM-finale over Herning-Ikast

Det er 2. gang, at Esbjerg-kvinderne bliver mestre.

Team Esbjerg vandt sit første danske mesterskab i 2016 med en samlet finalesejr over de da forsvarende danmarksmestre fra FC Midtjylland Håndbold, der i dag er en ny selvstændig klub, nemlig Herning-Ikast, som overraskende kvalificerede sig til DM-finalen - men samlet var uden chance mod Esbjerg-holdet.

Mesterskab og guldmedaljerne skal fejres i aften og nat i Esbjerg, når holdet vender hjem fra Ikast, skriver Team Esbjerg på Twitter: