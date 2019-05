Team Esbjerg vinder 1. DM-finale over Herning-Ikast

Team Esbjerg vandt i dag 1. DM-finale ud af potentielt tre kampe over kvinderne fra Herning-Ikast.

Team Esbjerg vandt her til eftermiddag den første DM-finale i håndbold over kvinderne fra Herning-Ikast.

Kampen, som blev spillet på Esbjergs hjemmebane, endte med en sejr på 27-20 til hjemmeholdet.

Allerede i første halvleg var kvinderne fra Team Esbjerg et godt stykke foran med cifrene 15-10. Det er dog langt fra overraskende, da det endnu aldrig er lykkes Herning-Ikast at vinde en kamp over Team Esbjerg, skriver TV2 Sport. Herning-Ikast har allerede forsøgt seks gange i denne sæson. Og dertil fire Esbjerg-sejre fra de tidligere sæsoner.

Ikke siden 22. februar 2017 har Team Esbjerg tabt til holdet fra Herning-Ikast, som dengang hed FC Midtjylland.

Forud venter nu potentielt stadig to finale kampe, hvoraf den næste spilles på Herning-Ikasts hjemmebane på tirsdag d. 21/5 kl. 19.30. Men vinder Team Esbjerg den kamp eller spiller uafgjort, kan de kalde sig danske mestre.