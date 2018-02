Teaterprojekt skal udvikle talenter i regionen

En ny teaterlinje på Teatret Møllen skal dyrke lokale talenter som 17-årige Nadia Schalipp. Projektet støttes af Haderslev Kommune.

Kort før jul blev ti unge udvalgt ved en audition til at starte på en helt ny teaterlinje på Teatret Møllen i Haderslev. En af dem er 17-årige Nadia Schalipp.

- Det her er en fantastisk mulighed. Jeg vil gerne være skuespiller, men der er ikke nogen teaterlinje på mit gymnasie, så jeg manglede et sted at øve, siger Nadia Schalipp i en pressemeddelelse.

Projektet Teatertalenter Sønderjylland-Schleswig er støttet af Haderslev Kommune med 100.000 kroner hvert år til og med 2020. Teaterprojektet skal dyrke de lokale og regionale talenter og give dem mulighed for at udvikle sig.

De ti unge skal mødes de næste to år til workshops cirka hver anden uge. Den model passer Nadja Schalipp godt, da hun skal køre fra Aabenraa.

- Det passer mig rigtig godt, at vi ikke skal møde til undervisning hver uge. På gymnasiet er der mange afleveringer og lektier, og det tager tid at komme frem og tilbage til Haderslev, siger hun i pressemeddelelsen.

Et regionalt, grænseoverskridende og kommunalt projekt

Projektet er et fyrtårnsprojekt for Haderslev Kommune, fortæller Kjeld Thrane (C), der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid i kommunen, til TV SYD.

- Vi skal dyrke talenterne. Vi skal nå ud over det sportslige og gøre teatret større, siger han.

Ønsket fra både teatrets og udvalgsformandens side er, at projektet vil lokke unge til fra hele regionen og syd for grænsen.

- Teatret Møllen er ikke kun et lokalt- men et egnsteater. Derfor drejer det sig ikke kun om kommunen, siger Kjeld Thrane.