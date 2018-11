Sag om nøgenbilleder: Teenagepige flyves ind fra New Zealand som vidne

27-årig mand fra Vejle hackede i 2015 pigens computer og lagde nøgenbilleder og video af hende på nettet. Tirsdag begyndte retssagen.

Nøgenbilleder og video af den dengang 15-årige pige blev uploadet til flere pornosider. Efterfølgende delte manden også links til nøgenbillederne på den unge piges skoles Facebookside.

- Det har været en særdeles ubehagelig oplevelse for ofret og hendes familie, sagde Cliff Clark fra New Zealand Police Cyber Crime Unit til netmediet Auckland Now, da sagen kom frem i 2015.

Tirsdag begyndte retssagen ved retten i Kolding - og på mandag skal den unge pige igen fortælle sin version af sagen.

Den anklagede er sigtet for 12 anklagepunkter – heriblandt seksuelle krænkelser, hacking og børnepornografi. Det skriver New Zealand Herald.

Tiltalt nægter sig skyldig i hovedforhold

Den dengang 15-årige newzealandske pige og 24-årige danske mand mødte hinanden igennem et online-computerspil. Forholdet udviklede sig til, at de to sendte nøgenbilleder til hinanden, men da pigen ikke ville være med mere, begyndte den 24-årige mand at afpresse pigen til at sende flere fotos.

- Han bekræfter, at de to indledte et online-forhold, og at han optog en række videoer af seksuel karakter af pigen - med hendes billigelse. Han afviser, at han har uploadet dette materiale på nettet, fortæller mandens forsvarer Mads Kjær Jensen til TV 2.

- Ifølge ham har pigen selv lagt en del intime billeder op på sin Instagram-profil. Vel at mærke billeder, som hun selv har optaget.

Tiltalte er skizofren

I weekenden kommer pigen til Danmark sammen med sin mor. Politiet i Auckland, ansatte fra pigens skole og teleselskabet Vodafone vil vidne via en Skype-forbindelse.

Da den 27-årige mand er diagnoseret med en skizofren sindslidelse, slipper han ifølge forsvarer Mads Kjær Jensen for fængselsstraf, hvis han kendes skyldig. I stedet risikerer manden en behandlingsdom.

Der ventes at falde dom i sagen 29. november.