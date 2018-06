To teenagere anholdt for stenkast på motorvejen

En kvinde blev alvorligt kvæstet efter stenkast fra en motorvejsbro. Nu er to teenagere anholdt.

To teenagere blev torsdag aften klokken 21 anholdt og mistænkt for en række stenkast fra broer over motorvej A7 og B 200 i det nordlige Tyskland. Det skriver Flensborg Politi i en pressemeddelelse.

De fleste stenkast gav ikke større skade. Men den 8. maj blev en dansk kvinde fra Flensborg alvorligt kvæstet. En sten røg gennem forruden, ramte kvinden og fløj ud af bagruden. Efter stenkastet oplyste politiet, at man betragtede det som et forsøg på mandrab.

Efter et par ugers efterforskning kom de to mænd på henholdvis 18 og 19 år i politiets søgelyst. De var ikke tidligere kendt af politiet. Under politiets forhør har de indrømmet at stå bag en række stenkast fra motorvejsbroer. Det bliver nu undersøgt, hvor meget de mistænkte hver især har deltaget i de forskellige stenkast.

Rækken af stenkast startede i begyndelsen af februar i år, serien af stenkast består angiveligt af 19 episoder.

De to mænd bliver fremstillet for en dommer fredag.

