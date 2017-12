Teknisk nedbrud: DSB kan ikke sælge billetter

Teknisk nedbrud plager DSB 2. juledag. Indtil billetproblemerne er løst, kan passagererne køre gratis.

OPDATERING: DSB oplyser klokken 15, at billetautomaterne atter fungerer. Det tekniske nedbrud stod på i cirka 3 timer.

DSB mister indtægter på en af landets allerstørste rejsedage. Et teknisk nedbrud betyder, at det er umuligt tirsdag eftermiddag at købe billet i automater, i selskabets netbutik og via en app.

- Vi har ingen prognose, svarer en talsperson lidt efter klokken 14 på spørgsmålet om, hvornår problemet ventes at være løst.

Folk kan godt stige på toget uden billet, da togpersonalet er orienteret, lyder det. Hvis en rejsende alligevel skulle få en kontrolafgift, kan man klage.

DSB oplyser, at problemet blev kendt ved middagstid tirsdag.

Dog er det muligt at benytte sig af Rejsekort, 145.dk og DOT App.

