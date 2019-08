Telefonnedbrud i Region Syddanmark

Lige nu kan patienter have store udfordringer med at ringe til både sygehuse og lægevagten i Region Syddanmark.

Et nedbrud på TDC's telefonnet giver store problemer i Region Syddanmark og betyder lige nu, at patienter kan have store udfordringer med at komme igennem til sygehusene eller lægevagten.

- Seneste melding er, at sygehusene har både udfordringer med at ringe ud og modtage opkald. Det samme gælder lægevagten, siger Kurt Espersen, som er koncerndirektør i Region Syddanmark.

Patienter henvises derfor at møde direkte op i akutmodtagelsen på deres nærmeste hospital, hvis ikke de kan komme i kontakt med hverken sygehus eller lægevagten.

Telefonproblemerne startede allerede i går eftermiddags med periodiske udfald, men er i løbet af i dag blot taget til.

Lige nu ved Region Syddanmark fortsat ikke, hvornår telefonnettet forventes at være oppe at køre endnu.