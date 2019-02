Telekunder ramt af oversvømmelse

TDC's central i Vejle har stået under vand siden lørdag morgen.

Op mod 3000 kunder har lørdag været uden mobilforbindelse og bredbånd i Vejle. Det skyldes, at TDC's routercentral siden i morges har stået under vand på Dæmningen i Vejle.

Vi har arbejdet i mange timer på at få vandet væk. TDC's pressevagt.

- Vi har arbejdet i mange timer på at få vandet væk. Når det er klaret, kan vi få gang i centralen igen. Mange af vores mobilkunder har kunnet koble på andre netværk, men et par hundrede må vente på, at vi er i fuld gang igen i løbet af aftenen, siger TDC's pressevagt.

Kraftigt regnskyl

Vejle er i dag præget af de kraftige regnskyl, der har været i det seneste døgns tid.

- Det er formentlig regnen, der er skyld i oversvømmelsen. Men det kan også være et sprængt vandrør, og det ved vi først, når vandet er væk igen, siger pressevagten.

Hun oplyser, at der har stået fem-seks centimeter på gulvet omkring de ledninger og maskiner, der normalt forbinder TDC-kunderne med omverdenen.