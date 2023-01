Sagen om Telemuren bruges som skræmmeeksempel verden over - nu vender den tilbage

Telemurens venner

En af dem, der kæmper for, at muren igen kommer til at forskønne bybilledet er Holger Jacobsen, der er blevet en form for talsmand for gruppen Telemurens Venner.

- Jeg synes, den er fantastisk flot, og jeg ved, at der er mange, der er virkelig virkelig glade for, at der er frigivet penge til at genopføre den.

Han var ikke selv med til indvielsen af muren den 2. juni 1993, men han håber på, at han kan være med til den nye indvielse.