Templet for kunst og design har fødselsdag

Kunst- og designmuseet Trapholt i Kolding fylder 30 år lørdag den 2. juni

Et af Kolding store trækplastre - Trapholt - fylder 30 år lørdag. Da museet åbnede i 1988 var det med en vision om at være et museum for mange- og den vision lever videre i dag.

Museet rummer en stor samling af dansk møbeldesign - en permanent Richard Mortensen udstilling og en stor samling af dansk billedkunst og skulpturer.

I parken ved museet kan man også se Arne Jacobsens Kube-flex sommerhus.

Jubilæet blev markeret med taler af blandt andre kulturminister Mette Bock, byens borgmester Jørn Pedersen samt museets bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen.

Trapholt er markant arkitektur. Foto: Trapholt

Godt 92.000 gæster besøgte museet i 2017.

Trapholt har gennem årene lavet en række spektakulære udstillinger med kunstnere med kant. En af de mest omtalte var levende fisk i blendere af Marco Evaristti.

I forbindelse med jubilæet genåbnede Arne Jacobsens smukke sommerhus for publikum efter en større renovering, som har varet et lille halvt år.

Arne Jacobsens sommerhus. Foto: Trapholt

Efter de officielle taler var der jubilæumskage til 1.000 gæster.