Thomas giver knallerter nyt liv og får ro til hovedet

Den gamle tyskproducerede knallert har printet sig fast i Thomas Bergs hjerte. Han satte sig op på den første gang, da han var 16 år, og nu bruger han dem som terapi.

- Når der kommer for meget larm i hovedet, så er det rart at kunne gå ud i det her univers og komme tilbage med lidt mere overskud, siger Thomas Berg.

Han har PTSD og fandt en ro i at skrue i Kreidler knallerter, så han startede sin egen virksomhed.