Thorleif-prisen gik til revy-perler på Stevns

Onsdag aften blev Thorleif-prisen uddelt. Det blev Jeanette og Michael Larsen fra Rødvig Revyen, Revyperler, der i år løb med Leif Maiboms anerkendelse af revy-kolleger.

Prisen blev uddelt i Sønderborg Sommer Revy af Johnna og Leif Maibom.

Revyperler er en revy, der, som navnet antyder, tager de gode, gamle og ikke så gamle revynumre op. Måske får de en lille make-over, en ny fortolkning, eller måske et enkelt nyt vers, men ideen er at finde og genfortolke nogle af de evigtgyldige revynumre.

Revyperler har 10 års jubilæum i år og spiller nu fast i Rødvig på Stevns. Jeanette og Michael Larsen overtog revyen for fire år siden og har siden kæmpet for at få revyen til at hænge økonomisk sammen.

- I er med til at fastholde den danske revytradition ved at plukke ældre revynumre ud. Numre, som måske kun er set i Hjørring, Rottefælden eller i en anden revy, men som stadig har saft og kraft i vore dage. Det er ingen let opgave, og I har måske ikke valgt det mest trafikerede sted af spille revyen. Men I tror på det, og I holder fast, selvom det har kostet blod, sved og penge. Derfor er I de helt rigtige modtagere af Thorleif-prisen 2018, sagde Leif Maibom ved uddelingen.

Thorleif-Prisen Prisen er på kr. 8.000 plus en lille statuette i kobber.

Den blev indstiftet i 2000, og har siden været uddelt til revy-personligheder som: Ulf Pilgaard,

Ernst Trillingsgaard, Grethe Sønck, Tom Jensen, Torben Træsko Pedersen, Jeanne Boel, Jan Schou, Flemming Krøll, Gitte og Gunnar Geertsen, Ulla Jessen, Thomas Pakula, Jan Hertz m.fl.

Læs også Første revy med Leif Maibom på tilskuerpladserne