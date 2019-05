Thulesen Dahl vil have tættere samarbejde med Socialdemokratiet og Venstre

Statsministeren taler for samarbejde hen over midten med SV-regering. Kristian Thulesen Dahl ser gerne mere SVDF-samarbejde.

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, vil gerne have et tættere samarbejde mellem de tre store partier.

Det siger han i en kort kommentar til TV2 News, kort efter at en samtalebog med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) er udkommet.

I bogen åbner statsministeren for en SV-regering hen over midten i dansk politik, men det kommer DF-formanden ikke direkte ind på.

- Jeg har i årevis talt for et større SVDF-samarbejde.

- Det synes jeg, er en udmærket ting, ikke nødvendigvis som regeringssamarbejde, men at de tre partier har et samarbejde. Min forudsætning er selvfølgelig, at Dansk Folkeparti spiller en rolle i det og ikke er udenfor, siger han.

Statsministeren siger i bogen 'Befrielsens øjeblik', der udkommer torsdag, at et regeringssamarbejde mellem S og V efter valget er "et rigtigt forslag".

Fakta Kristian Thulesen Dahl Folketingskandidat i Sydjyllands Storkreds Født 30. juli 1969 i Brædstrup Politiske hverv Folketingskandidat Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti 2018 - nu Partiformand Folketinget, Dansk Folkeparti 2012 - nu Folketingsmedlem Sydjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti 1995 - nu Medlem af Finansudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti Medlem af Grønlandsudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti Medlem af Kulturudvalget Folketinget, Dansk Folkeparti Medlem af Det Udenrigspolitiske Nævn Folketinget, Dansk Folkeparti Folketingsmedlem Fyns Storkreds, Dansk Folkeparti 2007 - 2011 Kommunalbestyrelsesmedlem Vejle Kommune, Dansk Folkeparti 2006 - 2010 Folketingsmedlem Fyns Amtskreds, Dansk Folkeparti 1998 - 2007 Byrådsmedlem Give Kommune, Dansk Folkeparti 1997 - 2006 Folketingsmedlem Vejle Amtskreds, Dansk Folkeparti 1995 - 1998 Folketingsmedlem Vejle Amtskreds, Fremskridtspartiet 1994 - 1995 Se fuld profil

Mette Frederiksen: De politiske uenigheder er for store

For under en uge siden lød det fra Lars Løkke Rasmussen, at en SV-regering ikke kommer "sådan lige her".

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har tidligere hældt idéen ned ad brættet.

- De politiske uenigheder er for store. Jeg vil gerne samarbejde med Venstre, ligesom jeg gerne vil med andre partier.

- Men på afgørende områder er der for store uenigheder og forskelle på Venstre og Socialdemokratiet, sagde hun for under en uge siden.