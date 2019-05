Ti henvendelser om tysk ulv på tur

Efter en kvinde spottede en ulv i går morges, har Naturhistorisk Museum modtaget adskillige henvendelser om ulveobservationer i Syd- og Sønderjylland.

Siden en lidt forvirret ulv blev spottet i går i Brørup, har Naturhistorisk Museum modtaget ti henvendelser fra borgere, som mener at have set en ulv i Syd- og Sønderjylland.

- Når der ikke er billeder, bliver henvendelserne kun klassificeret som 'mulige ulvefund'. Det vil sige, at de er ubekræftet, og dermed kan det være hunde. Men vi tror, der er noget om dem, fordi de alle er gjort indenfor de sidste 48 timer, så det passer godt sammen med ulven fra Brørup, siger forskningschef Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum.

Motorvejen mellem Esbjerg og Kolding kan være en midlertidig barriere for dens vandring op i Jylland. Kent Olsen, forskningschef, Naturhistorisk Museum

Tysk ulv på boligjagt

Da ulven vurderes til at være ca. et år gammel, mener han, at der er tale om en muligvis tysk, enlig ulv på vandring mod nord for at finde et sted at slå sig ned.

- Den er kommet fra omkring Brøns-egnen mod nordøst til Brørup, hvor bliver set i går morges. Kort tid efter er den set vest for Brørup, og så går den langs motorvejen og så sydvest igen, hvor den bliver set i går aftes, siger Kent Olsen.

Typisk går turen nordpå i Jylland, fordi her naturen mere egnede til ulve.

- Der er noget, der indikerer, at motorvejen mellem Esbjerg og Kolding kan være en midlertidig barriere for dens vandring op i Jylland. Men på et tidspunkt skal den nok få succes med at komme forbi motorvejen, siger Kent Olsen.

Spottet i Brørup

Det var Kristina Hansen fra Esbjerg, som spottede ulven, da hun onsdag morgen kom kørende i Brørup og pludselige så ulven.

- Det skete helt nøjagtigt klokken 8.24. Den så lidt forvirret ud, og jeg standsede bilen, fandt telefonen frem og tog billedet. Efter lidt tid forsvandt ulven på en sti ved et grønt område nær Egeparken i Brørup, fortæller Kristina Hansen til TV SYD.