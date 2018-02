Ti unge sigtet efter vild ballade

En gruppe unge har i nogen tid lavet ballade og kriminalitet i Aabenraa og Rødekro. Onsdag blev der sat en stopper for det, da ti unge blev anholdt og afhørt.

Balladen er foregået blandt andet på Busstationen i Aabenraa, området ved Løvbjerg i Aabenraa, skøjtebanen og andre steder.

Syd- og Sønderjyllands Politi kunne onsdag anholde ni unge fra Rødekro og Aabenraa. En tiende ung på kun 13 år har været bragt ind til afhøring.

De unge - en på 13 år, tre på 16 år, tre på 17 år, to på 18 år og en på 20 - sigtes nu for forskellige overtrædelse af straffeloven, våbenloven og lov om euforiserende stoffer. Den alvorligste kriminalitet er røveri, brandstiftelse, indbrud og vold og trusler.

18-årig varetægtsfængslet for blandt andet brandstiftelse

Fire af de unge er sigtet for at have sat ild til inventar i Fladhøj Idrætscenter i Rødekro, hvor der er sket skader for et endnu ikke opgjort beløb.

I den sag er en 18-årig mand i dag, torsdag fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Sønderborg, hvor han blev fængslet i fire uger. Han er blandt andet sigtet for ildspåsættelsen.

- Vi har i en periode haft indsatser på flere områder for at få bragt balladen til ophør med blandt andet intensiveret patruljedækning i de berørte områder, forebyggende indsatser sammen med Aabenraa Kommune og en målrettet efterforskning af en række af de unge, og den efterforskning resulterede i onsdagens aktion, siger vicepolitiinspektør og leder af Områdecenter Syd i Sønderborg Preben Westh TV SYD.

Alvorlige følger

Preben Westh siger, at han håber, at det, at hammeren falder for flere af de unge, vil få dem til at tænke sig om.

- Det her er sigtelser, der kan få alvorlige følger for dem og for deres fremtid. Under alle omstændigheder fastholder vi indtil videre vores ekstra indsats i forhold til dem.

