Danskernes Parti vakte stærke reaktioner, da de uddelte hårspray imod migranter. Nu ruller retssag for racisme imod dem.

Det skal koste 40 dages betinget fængsel til Daniel Stokholm, formand for det daværende Danskers Parti, at han den 24. september for to år siden delte såkaldt asylspray ud på gågaden i Haderslev.

Det var den straf, senioranklager Jannie Dahl Nøhr gik efter, da retten i Sønderborg tirsdag behandlede sagen.

Sammen med tre andre, delte Daniel Stokholm, dengang Carlsen, hårlak i sprayflasker ud på gågaden i Haderslev. Der stod asylspray på etiketterne. Fire dage senere gentog han seancen i Thisted.

De fire er en 57-årig mand fra Vojens, en 49-årig mand fra Løgumkloster, en 31-årig mand fra Kolding foruden den dengang 27-årige Daniel Stokholm fra Grenå-området.

Propaganda

De er alle tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 266 b, også kaldet racismeparagraffen, og mens anklageren krævede bøder til de tre, er Stokholm også tiltalt for racisme under skærpende omstændigheder, da anklageren mente, at der var tale om propaganda.

I en time uddelte de fire mænd hårspray med politiske budskaber på gågaden i Haderslev, og de sagde, at migranter skabte sikkerhedsproblemer i Danmark, og at de burde udvises. Desuden mente de, at peberspray burde være lovligt.

Nægtede

Alle fire erkendte overfor retten, at de delte hårspray ud, men de nægtede at have overtrådt loven.

Det var den 24. september 2016, at de fire vakte stærke reaktioner på gågaden i Haderslev. Siden dengang har Daniel Carlsen som nævnt skiftet navn, og Danskernes Parti er nedlagt. Se et klip fra uddelingen her:

Det ventes, at retten i Sønderborg afsiger dom på mandag klokken 12.

Se da de skabte vrede på gågaden i Haderslev: