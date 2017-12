Tidligere alkoholiker: Godt alkolinjen nu er åben i julen

Alkolinjen holder for første gang telefonerne åbne i julen. Det er hårdt tiltrængt, siger tørlagt alkoholiker.

Pia Reinholdt er på vej ud i køkkenet. - Skal du have noget at drikke?, spørger hun sin voksne datter Frederikke Reinholdt Dahl Nielsen. Selv tager Pia en danskvand. Men det ville hun ikke have gjort for lidt over syv år siden.

Dengang ville hun have taget vin eller øl. Og alt for meget af det.

- To flasker rødvin, måske tre. Og hvis det var en kartonvin, var det nemmere, for der var kun én karton, men der er jo tre liter i sådan en karton, indrømmer Pia Grindsted.

Den tid husker hendes nu 24-årige datter Frederikke Reinholdt Dahl Nielsen kun alt for tydeligt.

- Hun gemte øldåser i vaser og vin i skabene. Det var jo ikke normale steder, man ville stille alkohol, siger Frederikke til TV SYD.

Julen er alkoholens højtid

I dag er Pia Reinholdt tørlagt, og har ikke rørt alkohol i syv år. Men hun husker især julen som et tidspunkt, hvor alkoholen helt tog overhånd for hende.

- Så må man jo drikke sammen med alle de andre til julefrokoster. Og der var ingen, der pegede fingre efter en, fordi om du drak dig i hegnet - jamen det gjorde alle de andre jo også, husker Pia Reinholdt

Også datteren Frederikke Nielsen husker julen som en turbulent tid, dengang hendes mor stadig drak.

- Jeg husker en episode meget tydeligt, hvor vi havde den årlige familiejulefrokost mellem jul og nytår, hvor min mor drig sig hammerfuld, og hun var måske allerede fuld, da vi kom. Og det skabte en masse kaos og turbulens, og vi vidste slet ikke, hvordan vi skulle takle situationen, fortæller Frederikke Nielsen.

Flere ringer til Alkolinjen i julen

Sidste år oplevede sundhedsstyrelsens alkolinje et stigende antal henvendelser i december, både fra mennesker der drikker for meget og ikke mindst fra de pårørende, men mange ringede forgæves i julen. Nu er alkolinjen for første gang åben her i juledagene. Et initiativ, som Pia godt kunne have brugt, dengang hendes jul kun handlede om alkohol.

Jeg ville have været glad, hvis min datter kunne ringe til den linje dengang, eller for den sags skyld min mor, for det kunne måske have hjulpet dem, så det ikke havde været så slemt for dem, siger Pia Reinholdt.

Frederikke Reinholdt Dahl Nielsen er enig. Hun synes det er godt, at linjen nu er åben i juledagene.

- Det har en kæmpe betydning for dem, der står midt i suppedasen lige nu. Det er godt, at de har gjort det, for jeg tror, det kan hjælpe mange, siger Frederikke til TV SYD.